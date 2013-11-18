Москва занимает 15-е место по налоговой нагрузке на бизнес - эксперты

Фото: ИТАР-ТАСС

Столица России по суммарной налоговой нагрузке на малый бизнес занимает 15-е место среди мегаполисов мира, отмечается в исследовании, проведенном международной сетью аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers. Об этом заявила в понедельник председатель налогового комитета Ассоциации европейского бизнеса в РФ Алина Лаврентьева.

Возглавила данный список столица Грузии Тбилиси, на втором месте - столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, на третьем - столица Таиланда. Всего в исследовании содержатся данные по 20 крупным городам.

"Интересно, что, если учитывать упрощенную систему налогообложения, действующую в России, Москва перемещается на восьмое место. В отличие от других стран у нас предлагается четыре специальных налоговых режима. Подобными льготами могут похвастаться только Тбилиси, Мехико, Рио-де-Жанейро и Сантьяго", - подчеркнула Лаврентьева на пресс-конференции, посвященной открытию Всемирной недели предпринимательства в Москве.

Отметим, что за последние пять лет количество предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, в Москве выросло в полтора раза.

Во время Всемирной недели предпринимательства в Москве организаторы до 24 ноября намерены провести около 200 мероприятий, в которых могут принять участие более 14 тысяч человек. Международная неделя предпринимательства проводится в разных странах начиная с 2006 года. В этом году в проекте принимает участие 140 государств.