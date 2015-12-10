Налоговая проверила 98 тысяч убыточных компаний в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

За 9 месяцев 2015 года столичное управление Федеральной налоговой службы проверило более 98 тысяч деклараций, в которых были заявлены налоговые убытки. Об этом в своем интервью m24.ru сообщила руководитель УФНС Марина Третьякова.

"Одно из ключевых направлений администрирования налога на прибыль – работа с убыточными организациями. Мы уделяем большое внимание камеральным проверкам, то есть проверкам на основе деклараций, предоставленных налогоплательщиками", – сказала Третьякова.

Собеседник m24.ru отметила, что одной из эффективных мер оказались встречи с руководителями убыточных предприятий. За последние 9 месяцев налоговая служба провела 33 заседания в префектурах и отраслевых департаментах с участием представителей 125 убыточных организаций.

По итогам проделанной работы УФНС сократило налоговые убытки на 220,6 млрд рублей и увеличила начисление налога на прибыль в сумме 1,6 млрд рублей.

Добавим, что в январе 2015 года в Москве началась декларационная компания. Горожане, которые платят налоги самостоятельно, за три месяца подали 280 тысяч налоговых деклараций по налогу на доходы физлиц.

В 2014 году налоговые органы Москвы получили свыше 340 тысяч налоговых деклараций по НДФЛ. При этом 22,5 тысячи из них подали москвичи, которые сдают свои квартиры в аренду. Сумма налогов по этим декларациям превысила 792 миллиона рублей.

Никита Щуренков, Марина Курганская