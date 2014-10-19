Форма поиска по сайту

19 октября 2014, 18:01

Культура

Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева стал победителем Лондонского кинофестиваля

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" признан лучшим фильмом 58-го Лондонского кинофестиваля, сообщает канал "Москва 24".

Фильм рассказывает о противостоянии мелкого предпринимателя и коррумпированных чиновников. Это своеобразная интерпретация библейской истории в реалиях современной России. В главных ролях снялись Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков.

Напомним, картина принесла Звягинцеву уже несколько наград - до этого "Левиафан" получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале, а также был признан лучшим иностранным фильмом на Мюнхенском кинофестивале. Картина была выдвинута на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В российский прокат фильм выйдет в феврале будущего года.

Добавим, Лондонский кинофестиваль - один из самых крупных и престижных кинофестивалей в Великобритании. Он проводится ежегодно с 1956 года. На фестивале проводится отбор из более чем 300 документальных и короткометражных фильмов из 50 стран мира. Программа включает в себя картины, которые не демонстрировались в Великобритании ранее.

Андрей Звягинцев

Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.

В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).

