Visa переведет транзакции в Национальную платежную систему до конца мая

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Visa переведет внутрироссийские транзакции в Национальную систему платежных карт в конце мая – начале июня. Об этом на международной конференции "Банковские карты: практика и трансформация" заявила зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

"Мы находимся в ситуации, когда Visa активно переводит свои транзакции. Согласно дорожной карте, которую предоставила Visa, это должно быть завершено в конце мая – начале июня. Мы планируем в эти сроки уложиться", – сказала Скоробогатова.

Она также напомнила, что по Visa на базу Национальной платежной системы должны быть переведены 77 российских банков. Между тем, по ее словам, банки, подпавшие под санкции США и ЕС, не могут заказать у изготовителей карт "пластик" международных систем даже для обработки внутрироссийских транзакций в НСПК.

Напомним, Национальная система платежных карт нужна для того, чтобы операции по любым картам обрабатывались внутри страны и не зависели от внешнеполитической ситуации. Решение о ее создании было принято в апреле 2014 года.

Пятого мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК), который вступил в силу с 1 июля. Была сформирована компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны перевести свой процессинг на территорию страны.

Выпуск собственной платежной карты НСПК запланирован на декабрь 2015 года. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее. Название и логотип карты выберут в ходе конкурса, отмечается на сайте национальной системы.