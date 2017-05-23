"Ночь в музее" посетили более полумиллиона человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мероприятия культурной акции "Ночь в музее" в столице посетили более 520 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В музеях, галереях, школах искусств и арт-центрах города прошли более 2,1 тысячи мероприятий.

Чаще других в рамках акции посещали музей-усадьбу "Коломенское" – более 68 тысяч человек, государственный музей-заповедник "Царицыно" – 66,2 тысячи человек, Музей Москвы на Зубовском бульваре ­– почти 14 тысяч человек.

Акция "Ночь в музее" стартовала в саду "Эрмитаж"

Акция началась в саду "Эрмитаж", который на один день превратился в площадку образовательного фестиваля "Открытые лекции". С 18:00 и до 23:00 команды артистов курсировали по городу и давали представления перед главными площадками "Ночи в музее".