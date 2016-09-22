Деревянный дом Верещагиной в Среднем Трехгорном переулке восстановят

Памятник архитектуры, деревянный дом Верещагиной в центре столицы восстановят. Соответствующую заявку одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина, сообщает mos.ru.

Объект находится в Среднем Трехгорном переулке, владение 6/20. Планируется воссоздать первоначальный облик памятника и приспособить здание для современного использования. Впоследствии в доме разместят офисные помещения.

Одноэтажный деревянный дом построили в начале XIX века для секунд-майора Алексея Верещагина, затем в нем проживала его вдова.

Здание являлся примером архитектуры московского классицизма и редким памятником "допожарной" застройки города.

Дом Верещагиной сохранял свой первоначальный облик до 1980-х годов, когда серьезно пострадал от пожара. Были утрачены остатки старинных интерьеров – парадная анфилада, состоявшая из танцевального зала, гостиной с угловыми печами и кабинета.

Несмотря на то, что в 1990-е годы здание находилось под государственной охраной, дом перенес еще несколько пожаров. От подлинного памятника сохранился только цоколь, который разобрали в 2001 году.