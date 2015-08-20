Многие музеи перешли на комбинированную форму охраны – эксперт

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В начале ноября полицейские перестанут охранять крупнейшие российские музеи. Их место займут сотрудники ЧОПов. Частные охранники появятся в 28 учреждениях, среди которых Эрмитаж и Петергоф, Государственный исторический музей (ГИМ), Музей имени Андрея Рублева, музеи-заповедники "Сталинградская битва" и "Куликово поле".

Директор государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что частные охранники будут в музеях гораздо хуже полицейских.

"ЧОПы не обладают теми полномочиями, которыми наделены органы полиции. Сотрудник ЧОПа не имеет права никого задерживать. На это имеет право только полиция. Если совершено небольшое правонарушение, сотрудник ЧОПа не может составить протокол.

Представьте музей-заповедник, удаленный от населенных пунктов. У нас тут нет никаких ЧОПов. И еще нужно хорошо посчитать, нужно ли переплачивать предпринимателям, занимающимся охранной деятельностью. ЧОПы там будут гораздо дороже", – сказал он.

Эксперт отметил, что многие музеи перешли на комбинированную форму охраны, когда наряду с полицейскими за порядком следит служба собственной безопасности музея.

Как пишут "Известия", 28 государственных музеев федерального ведения уже получили уведомления от МВД о снятии постов охраны с 1 ноября 2015 года в связи с сокращением штатов вневедомственной охраны.

По данным издания, полицейские охранники уйдут также из исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" и из "Александровской слободы". Также постов полиции не будет у мемориального природного музея-заповедника В.Д. Поленова, в Музее истории космонавтики имени Циолковского, Тульском государственном музей оружия и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.