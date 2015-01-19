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Свежий воздух

19 января 2015, 17:25

Бесплатный квест от m24.ru и Street Adventure: прогулка по Москве Маяковского

музеи экскурсии прогулки бесплатно квесты Владимир Маяковский спецпроекты свежий воздух Street Adventure

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Зима - не повод отказываться от прогулок! Сетевое издание m24.ru совместно с друзьями из экскурсионного проекта Street Adventure предлагают вам потратить пару часов на увлекательную прогулку по Москве Владимира Маяковского. Специально для наших читателей знатоки интересных мест и мастера каверзных вопросов придумали квест, на котором вы точно не заскучаете.

Пример вопроса

Однако не секрет, что Маяковский был человеком азартным, и немалая часть его сбережений была спущена на развлечения. Назовите, во что, помимо карт, любил играть Маяковский – и мы покажем вам одно удивительное "подпольное" место.

Для того, чтобы пройти квест, необходимо совершить несложные действия:

1) Перейти по ссылке;

2) Ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы, на которую вы попадете;

3) Нажать на кнопку "Купить за 0 рублей";

4) Получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия;

5) Прийти на точку старта в любое удобное время. Имейте в виду, что для полноценного прохождения квеста необходимо выбирать часы, соответствующие режиму работы Государственного музея В.В.Маяковского;

6) На месте зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;

7) Ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется незабываемое путешествие по Москве Маяковского: читатели m24.ru получат возможность узнать занимательные факты и ответить на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) - это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг!

Обратите внимание: несмотря на то, что сам квест является бесплатным, вам необходимо будет оплатить вход в музей по текущему тарифу.

Не сидите дома даже в холода - гуляйте с m24.ru и Street Adventure! Записаться на бесплатное прохождение квеста по Москве Маяковского можно до воскресенья, 25 января, включительно.

Сюжет: Бесплатные квесты от m24.ru и Street Adventure

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