Столичные власти составили перечень не облагаемых торговым сбором организаций

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Столичная мэрия внесла в Мосгордуму законопроект о предоставлении дополнительных льгот по торговому сбору и налогу на имущество организаций. Проект документа опубликован на сайте столичного парламента. От торгового собора предлагают освободить предпринимателей в агропродовольственном кластере, часть музеев, театров и кинотеатров, а также другие учреждения. Льготы будут действовать до 1 января 2021 года.

"Предлагается освободить от уплаты торгового сбора организации, осуществляющие торговлю на территории имущественного комплекса управляющей организации агропродовольственного кластера. Предлагаемая мера направлена также на реализацию продовольственной политики города Москвы в целях продовольственной безопасности", – сказано в пояснительной записке к проекту закона.

От сбора освободят и культурные учреждения – кинотеатры, театры и музеи, которые больше половины выручки получают за счет продажи билетов.

Также до 1 января 2021 года торговый сбор не будут выплачивать нестационарные торговые объекты со специализацией "Печать".

На что направлен антикризисный план Москвы

За торговлю не придется платить и торговцам в объектах бытовых услуг. Правда, только в том случае, если площадь торговых полок не превышает 10% общей площади объекта. А весь зал не должен занимать более 100 квадратных метров. "Это связано с тем, что основным видом деятельности таких организаций является не торговая деятельность, а оказание бытовых услуг. Торговля сопутствующими товарами в данном случае является неотъемлемой частью процесса оказания услуг", – поясняют авторы проекта документа.

Кроме того, законопроект предусматривает налоговую льготу для океанариумов и дельфинариев общей площадью более 10 тысяч квадратных метров с залами на 1 тысячу и более зрительских мест. Такие учреждения будут платить 25% от общей суммы налога на имущество.

Как работает программа импортозамещения в Москве

Проект также предлагает установить с 1 июля 2015 года льготу по налогу на имущество организаций в размере 75% исчисленной суммы налога для профсоюзов и их объединений. "При условии, что такие здания не переданы в пользование третьим лицам, за исключением профсоюзов и их объединений (ассоциаций), и используются налогоплательщиком для выполнения своих уставных задач", – пишут авторы документа.

Документ расширяет перечень видов недвижимого имущества, для которых налог определяется исходя их кадастровой стоимости. В частности, в него включат жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств. "Законопроектом предусмотрено, что такие объекты подлежат налогообложению налогом на имущество организаций по истечении двух лет со дня принятия их к бухгалтерскому учету", – говорится также в пояснительной записке.

Льготы предложенные законопроектом – часть антикризисного плана столичного правительства, принятого в начале 2015 года. В ближайшее время может быть также принят законопроект "Об инвестиционной политике города Москвы и поддержке субъектов инвестиционной деятельности". Согласно проекту документа господдержка в виде налоговых льгот будет оказываться проектам, которым был присвоен статус "инвестиционного приоритетного проекта города Москвы". Льготный статус будет действовать в течение 10 лет и позволит инвесторам оплачивать 10% от суммы земельного налога, выплачивать льготную арендную ставку и субсидирование процентов по кредитам.

Кроме того, столичные власти на год перенесли срок внедрения новых правил размещения вывесок за пределами Третьего транспортного кольца. Закупать новые таблички фирмам придется только к июлю 2017 года.

Мэрия также отложила закрытие некапитальных сельскохозяйственных рынков в городе.