15 мая 2017, 15:34

Культура

M24.ru покажет, как изменится музей "Московский Кремль" (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

17 мая в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елены Гагариной. Мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который каждый год традиционно отмечается 18 мая. На пресс-конференции Елена расскажет о новом фирменном стиле музея, участии в акции "Ночь музеев", о проектах, которые будут представлены на международном фестивале музеев "Интермузей–2017". Также слушатели узнают о создании масштабного выставочного комплекса на Красной площади.

Трансляцию смотрите на этой странице 17 мая в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

