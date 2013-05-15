Беспокойная квартира: приют для Булгакова, Воланда и женских курсов

Михаил Булгаков. Фото: Виктория Сальникова, М24.ru

Живет в доме наш брат, организованный пролетариат. И я затерялся между пролетариатом, как какой-нибудь, извините за выражение, Атом.

Михаил Булгаков приехал сюда, на Большую Садовую, осенью 1921 года с твердым намерением жить и печататься, оставив позади Гражданскую войну, серьезную болезнь, неудачи и сломленные идеалы. За время жизни в Москве писатель сменил пять квартир, но именно дом на Садовой он населил нечистью в романе "Мастер и Маргарита", тем самым навсегда сделав его одним из самых "нехороших" мест в столице. В своих письмах и рассказах Булгаков часто называл эту квартиру не иначе, как "проклятой квартирой №50". Писатель прославил ее не только в прозе, но и в стихах: "На Большой Садовой стоит дом здоровый. Живет в доме наш брат, организованный пролетариат".

В 1924-м писатель отсюда уехал, но жизнь в "нехорошей квартире" кипит по сей день. С 2007 года здесь работает первый и единственный в России Музей Булгакова, который считается одним из самых посещаемых в городе. Незадолго до дня рождения Михаила Булгакова, корреспондент М24.ru посетил "Нехорошую квартиру", чтобы узнать у администратора музея Зои Александровны Шитовой о главных экспонатах мемориальной квартиры.

Сама квартира

В романе "Мастер и Маргарита" Булгаков обозначает адрес "Нехорошей квартиры", как "Садовая, 302-бис". "Бис" означает "дополнительный" или "непредусмотренный", или, проще говоря, "корпус". Сам дом на Большой Садовой имеет длинную историю. Он принадлежал известному московскому купцу и меценату Илье Давыдовичу Пигиту, владельцу табачной фабрики "Дукат", и был построен как доходный дом в 1903-1904 годах.

В это время Москва переживала строительный бум. На улицах города возводились новые дома, реконструировались старые, увеличивалась этажность. Появились новые типы зданий – банки, конторы, торговые пассажи и доходные дома. Вошел в моду модерн – дом №10 на Большой Садовой построен именно в этом стиле.

Доходный дом Пигита, 1903-1904 года. Фото: oldmos.ru

До революции в доме находилось общежитие высших женских курсов, которые закончила сестра Булгакова Надежда. В советское время на базе этих курсов был создан 2-й МГУ. Позже его разделили на три института – Московский институт тонких химических технологий, МГПУ и "Второй мед". Интересно, что в 1920-е годы именно Надежде с мужем принадлежала комната в "Нехорошей квартире". Когда Булгаков приехал в Москву с Кавказа, сестра уступила ему жилплощадь, а сама уехала в Киев. В стенах этой квартиры Михаил Булгаков стал писателем и приобрел известность. Тут он написал от первой до последней строчки романа "Белая гвардия", "Медицинские рассказы", "Записки на манжетах", две первые мистические повести "Дьяволиада" и "Роковые яйца".

Если до революции в доме снимали комнаты обеспеченные и известные адвокаты, врачи, артисты, то с 1918-го года 10-комнатная квартира стала коммунальной, и поселились здесь в основном типографские рабочие. Михаил Афанасьевич попал в окружение отвратительного коммунального быта и неприятных соседей, которые терроризировали его и попросту мешали жить.

Подъезд

Трудно поверить, но до середины 1960-х годов Булгаков был неизвестен никому, кроме узкого круга литературоведов. После смерти писателя роман "Мастер и Маргарита" 25 лет пылился в шкафу. Опубликовали рукопись только в 1966 году в журнале "Москва", и она произвела резонанс среди читателей. Они начали искать следы автора со столь необычной судьбой, и поиски привели их к дому на Большой Садовой. Сначала на стенах подъезда появились робкие благодарности, написанные карандашом, а уже после – рисунки.

В первое время стены подъезда расписывали в основном профессиональные художники. Портрет писателя с папиросой на лестничной площадке возле двери в "Нехорошую квартиру" – их кисти дело. Это единственный рисунок, сохранившийся от "первой волны".

Стены подъезда много раз закрашивали, но рисунки, надписи и просьбы о любви продолжают появляться.

"Нехороший" подъезд, 1991 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Кот Бегемот

Легендарный местный кот Бегемот, которого можно увидеть в музее, принадлежит "Булгаковскому дому", но дни предпочитает коротать в "Нехорошей квартире". Ему около девяти лет, и изначально кот появлялся в музее только два раза в год – на день рождения и смерти писателя. Делал обход по комнатам и исчезал.

Сейчас Бегемот приходит каждый день. Сотрудники музея даже оборудовали ему лежанку в кладовой. Это был вынужденный шаг. Кот приглядел себе для сна мемориальный стол в гостиной комнате и лежал там кверху лапами, несмотря на посетителей. Музейный смотритель отучила его от дурной привычки. По ее словам, Бегемот хоть и ходит обиженный, но спит теперь исключительно в кладовой.

На ночь кота выставляют из музея из-за включающихся датчиков движения. Каждый раз Бегемот отчаянно сопротивляется, но оставить его на ночь сотрудники не могут.

Кот Бегемот. Фото: Виктория Сальникова, М24.ru

Комната Булгакова

Михаил Булгаков с женой Татьяной Лаппой приехали в Москву без денег и вещей. Первые годы в столице, которые как раз пришлись на "Нехорошую квартиру", писатель называл "черным периодом в своей жизни". Они голодали. Татьяна Лаппа впоследствии писала: "Иногда мы не ели по три дня, у меня развилось малокровие. Я просто лежала. Не было ни хлеба, ни картошки и продавать уже было нечего".

Обстановка была скупой – диван, зеркало, походная кровать, стол и два шкафчика. Почти ничего не сохранилось с тех пор. Стол, который стоит в этой комнате сейчас, не принадлежал писателю, но он часто сидел за ним в доме своего дяди, профессора, доктора Николая Покровского, который считается прототипом профессора Преображенского из "Собачьего сердца".

Единственный мемориальный предмет в комнате – книжная полка с консолями в виде сфинксов. Михаил Афанасьевич купил ее зимой 1922-го года, и повесил именно в том месте, где она висит сейчас. Позже Булгаков эту полку потерял, но в 2009 году, пройдя невероятный путь, она вернулась в "Нехорошую квартиру".

Фото: Виктория Сальникова, М24.ru

Синий кабинет

Здесь сотрудники музея пытались воссоздать образ последнего кабинета писателя в квартире дома в Нащокинском переулке. Экспозиция была составлена на основе воспоминаний близких и друзей, фотографий и рисунков. Почти все убранство комнаты принадлежало писателю, кроме стульев, фортепиано, стола и радиоаппарата. Последний – точная копия того, что стоял у постели умирающего Булгакова. Для него – ослепшего, обездвиженного, больного – это была единственная связь с внешним миром.

Особое внимание стоит уделить секретеру, расположенному в комнате. По легенде, когда-то он принадлежал Гоголю, который работал за ним стоя. У Булгакова этот стол стоял в квартире в Нащокинском переулке и, судя по сохранившимся фотографиям, именно за ним писатель работал во второй половине 1930-х годов, то есть над романом "Мастер и Маргарита".

Также в комнате можно увидеть последнюю фотографию Булгакова, сделанную в Барвихе, где писатель безуспешно лечился от смертельной болезни. И знаменитый снимок Михаила Афанасьевича в шапочке Мастера, которую ему сшила третья и последняя жена, булгаковская "Маргарита" Елена Сергеевна Шиловская.

Михаил Булгаков и Елена Шиловская. Фото: Виктория Сальникова, М24.ru

Интересны картины, которые висят на стенах кабинета. Одну из них нарисовал друг Булгакова, театральный художник Дмитриев уже после кончины писателя. Картина печальная – одинокая фигура Михаила Афанасьевича в халате, который навсегда покидает свой синий кабинет. Другая картина – ее копия – портрет писателя, написанный художницей Анной Лебедевой-Остроумовой. С 1925 по 1928 года Булгаков со второй женой часто бывал в Крыму. В Коктебеле он находился у своего большого друга – поэта Максимилиана Волошина. Они часто собирали в прозрачных коктебельских бухтах камешки и расшивали ими повязки на голову. Художница изобразила писателя именно в таком причудливом головном уборе.

Экспозиция

Экспозиция музея сделана художником Антоном Глотовым. Он трудился над световыми картинами в коридоре, мебелью и частями интерьера. На световых картинах можно увидеть героев романа "Мастер и Маргарита" – Мастера, Маргариту и даже Геллу. В комнате писателя есть инсталляция – на стенах висят ящики, в которых символически расположились герои будущих произведений. В них представлены три центральных романа Булгакова – "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" и "Театральный роман, или записки покойника".

Анна Горячева. Фото: Виктория Сальникова, М24.ru

Музейный художник также трудился над экспозицией "Кухня". В ней нет мемориальных предметов, но вся мебель здесь 20-30-х годов. Особое внимание стоит обратить на подлинный портрет Анны Горячевой – прототипа той самой Аннушки, которая разлила маслице. В 2009 году эту фотографию, только маленькую, музею подарил ее правнук Николай Попов, который сейчас живет в Вашингтоне. Он также предложил установить на Ваганьковском кладбище указатель к могиле Горячевой.

Анна жила в квартире с сыном Мишкой, была соседкой писателя. Женщина страшно терроризировала Булгакова. Пыталась его выселить со словами "убирайся к образованным, тебе тут не место". И сына нещадно колотила, а когда Михаил Афанасьевич пытался защитить ребенка, то кричала в ответ: "Заведи своего и ешь его с кашей!". Она же говорила ему: "Чай не царский режим, свет жечь электрический по ночам! Счетчик-то общий!".

Виктория Сальникова

Экспозиция "Коммунальная кухня". Фото: Виктория Сальникова, М24.ru