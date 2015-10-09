В Кремле откроются новые музеи

Фото: kreml.ru

На месте фондов и реставрационных мастерских Кремля откроются новые музеи. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

Это связано с будущим расширением выставочного пространства. Конкретных планов пока по экспозиционному заполнению пока нет. Какие именно музеи и залы будут открыты на территории Кремля будет известно позднее.

На сегодняшний день Музеи Московского Кремля объединяют Патриаршие палаты, Оружейную палату, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Церковь Рисположения и ансамбль колокольни "Иван Великий".

В современном виде учреждение образовалось в 1991 году на базе Государственных музеев Московского Кремля.