03 ноября 2015, 17:01

Культура

LIVE: прямой эфир из троллейбуса – экскурсия по Москве Маяковского

Фото: m24.ru

3 ноября в "Ночь искусств" по Садовому кольцу будет курсировать литературный троллейбус, пассажирам которого на протяжении всего маршрута будут рассказывать о жизни, творчестве и судьбе Владимира Маяковского. Слушатели узнают, где поэт играл в бильярд, с кем жил в квартире в Гендриковом переулке и почему памятник лирику установлен на Триумфальной площади. Экскурсию на колесах проведет сотрудник Государственного музея В.В. Маяковского Анастасия Дановская.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 3 ноября в 20.00
  • Что: троллейбусная экскурсия по следам Маяковского
  • Кто: Анастасия Дановская
  • Кому смотреть: москвичам и поклонникам поэта

В ожидании трансляции смотрите:


Главное

