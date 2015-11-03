LIVE: прямой эфир из троллейбуса – экскурсия по Москве Маяковского

Фото: m24.ru

3 ноября в "Ночь искусств" по Садовому кольцу будет курсировать литературный троллейбус, пассажирам которого на протяжении всего маршрута будут рассказывать о жизни, творчестве и судьбе Владимира Маяковского. Слушатели узнают, где поэт играл в бильярд, с кем жил в квартире в Гендриковом переулке и почему памятник лирику установлен на Триумфальной площади. Экскурсию на колесах проведет сотрудник Государственного музея В.В. Маяковского Анастасия Дановская.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.