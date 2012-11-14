Столичная полиция предотвратила рейдерский захват компании

Фото: ИТАР-ТАСС

В отделение столичной полиции в ЦАО обратился генеральный директор одной из коммерческий фирм, который заявил, что в его компании происходит рейдерский захват. Мужчина рассказал, что с одного из счетов фирмы похищена крупная сумма денег, а в Интернете он прочитал о смене руководства компании.

Оперативникам удалось задержать злоумышленника в тот момент, когда он пытался получить контроль над вторым счетом компании. Он изготовил печать фирмы, документы о смене гендиректора, а затем вместе с новым "руководителем" пришел в банк.

Полицейские провели обыск в офисе соучастников задержанного. Оперативники изъяли измененные системные блоки, на которых были обнаружены учредительные документы и приказы о назначении новых гендиректоров, а также печати ряда юридических лиц, ключи доступа к программам "Банк-Клиент" и более 12 миллионов рублей.

Было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" (ст. 159 УК).