В столице могут создать Дом семейных традиций для регистрации брака

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Дом семейных традиций, в котором можно будет зарегистрировать брак, собираются создать в столице, передает Агентство "Москва".

С таким предложением выступил представитель "Столичного цеха деятелей культуры" Лев Ланцман на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Дом могут создать в особняке Шехтеля на Тверском бульваре. По словам Ланцмана, на такие мысли представителей культуры натолкнули столичный мэр и председатель Мосгордумы.

В настоящий момент в особняке уже проходят вечера, посвященные классической музыке, которые популярны среди семей. В этой связи деятели культуры предлагают разрешить регистрировать брак в Московском доме семейных традиций.

"Время Московское": Официальная регистрация или гражданский брак

"Деятели культуры поддерживают эту идею. Это не только регистрация, но и празднование рождения первого ребенка и празднование первого года семьи, поздравления семей, которые имеют определенный стаж супружеской жизни", – сказал Ланцман.

Представитель "Столичного цеха деятелей культуры" также отметил, что подобные мероприятия могли бы поспособствовать правильному развитию семейных ценностей. Кроме того, многие депутаты Мосгордумы согласны принимать участие в поздравлении молодоженов.

В то же время, начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева считает, что принятие такого решения требует дополнительных консультаций, поскольку раньше собственником особняка было частное лицо. Муравьева добавила, что для начала нужно обсудить формат предоставления услуги: будет ли процедура проводиться как выездная регистрация брака или как стандартная регистрация в обычных от отделениях ЗАГСа.