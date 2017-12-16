New look, юбка-карандаш, А-силуэт: секрет революции Диора

71 год назад, 16 декабря 1946 года, в Париже на авеню Монтень был открыт Дом моды, основанный Кристианом Диором. Этому событию суждено было оказать огромное влияние на развитие моды и кардинально изменить подход к женскому стилю и одежде. О том, как великому французскому кутюрье удалось изменить мир моды, − в материале Москвы 24.

Фото: ТАСС/PA Photos/Sophie Duval

В мир высокой моды Кристиан Диор попал не то чтобы случайно, но скорее вопреки, как это часто бывает с деятелями искусства. Молодого человека, который рос в обеспеченной семье коммерсанта, разбогатевшего на торговле химическими удобрениями, готовили к дипломатической карьере. Чтобы не разочаровывать родителей, он даже поступил в парижскую Свободную школу политических наук, но дальше дело не пошло: будущий кутюрье увлекся историей искусства, завел друзей среди самых блестящих художников и литераторов своего времени и к политике больше не возвращался. Вместо этого со своим другом Жаком Бонжаном он открыл художественную галерею, где выставлял работы Пауля Клее, Сальвадора Дали, Хуана Миро, Джорджо де Кирико и Пабло Пикассо.

Галерейный бизнес Диора, приносивший молодому человеку настоящее удовольствие, продлился всего несколько лет: в начале 1930-х годов продажи предметов искусства резко упали из-за кризиса, и в конце концов галерею пришлось закрыть. Вместо продажи предметов искусства он всерьез увлекся рисованием, копируя из журналов мод и впервые создавая собственные эскизы платьев и шляпок, которые пользовались особенной популярностью. Вскоре Кристиан Диор принимает решение профессионально заняться модой и устраивается на работу в Дом моды Люсьена Лелонга, а в 1946 году ему наконец удается основать собственный Дом моды при поддержке Марселя Буссака, одного из богатейших людей Франции.

Принцесса Маргарет беседует с французским модельером Кристианом Диором. 1951 год. Фото: AP/Gerard Yvon Cheynet

Первая же коллекция, показ которой состоялся 12 февраля 1947 года, произвела сенсацию. Имя родившемуся в этот день стилю было, как это нередко случается, дано сторонним наблюдателем − главным редактором журнала Harper’s Bazaar Кармел Сноу. Эта американка была давно уверена в будущем успехе кутюрье и осталась в восторге от показа. В тот день она произнесла фразу, ставшую знаменитой: "Мой дорогой Кристиан, ваши платья − это нечто революционное, настоящий new look!" С ее легкой подачи и получили свое название принципы женского платья, впервые представленные Диором и сохраняющие свою популярность до сих пор.

Что нового?

Показ весенней коллекции Кристина Диора. 1948 год. Фото: AP

Чем же был так революционен этот "свежий взгляд"? Прежде всего поворотом к женственности после суровых военных лет. Вторая мировая война не могла не наложить отпечаток на женскую моду − ограничения на использование тканей, диктующие прямые, строгие линии и лаконичные фасоны, напоминающие военную форму, отражали моду первой половины 1940-х годов. Кристиан Диор стремился положить конец эпохе ограничений и строгих силуэтов, и вернуть женщине мягкость и изящество. Женственный шик − словосочетание, ставшее главным кредо Дома Диор.

Вдохновляемый воспоминаниями детства, образом своей матери и женственностью стиля рококо, модельер создал силуэт, ставший символом всех 1950-х годов и не потерявший своей актуальности и сегодня. Тонкая утянутая талия, приподнятый бюст и подчеркнутые бедра, длинные, пышные юбки, вдохновленные формами цветов и напоминающие распустившиеся бутоны, − в подобные силуэты оделись женщины по всему земному шару. После образа сильной работницы тыла Диор предложил женщинам то, по чему они, как оказалось, давно соскучились − женственный и романтичный стиль, который позволил им выглядеть одновременно изящно, роскошно и хрупко.

Как итог, невероятная популярность силуэта: в new look оделись все − от американских домохозяек до кинодив, от принцесс до подруг стиляг в Советском Союзе. Но список открытий Кристиана Диора не ограничивается этим главным нововведением. Вот лишь некоторые из его изобретений, не только вошедшие в историю моды, но и остающиеся актуальными.

Показ коллекции Christian Dior на неделе моды в Париже. 2017 год. Фото: ТАСС/Zuma/I-Images

Юбка-карандаш. Модель юбки, присутствующей практически в любом женском гардеробе и ставшей в наше время незаменимым составляющим офисного дресс-кода, принадлежит Диору. Подчеркивающая бедра, одновременно простая и элегантная, соблазнительная и стильная, она кокетливо демонстрировала лодыжки своей обладательницы и прекрасно подходила для любого случая.

Платье А-силуэта. Платье А-силуэта было представлено в весенней коллекции Дома моды 1955 года. В это время Кристиан Диор хотел уйти от концепции new look и активно работал над новыми линиями и формами. Результатом этой работы стали три коллекции, основанные на формах букв Н, А и Y. Именно модель платья из коллекции "А" – узкого в плечах и расширяющегося внизу – в 1960-е годы приобрела популярность, которой пользуется и сегодня.

Барный пиджак. Представленный на первом показе Дома моды Диор он стал одним из символов new look. Облегающий пиджак из шелковой ткани с оборкой, подчеркивающий талию, дополнялся круглыми пуговицами в тон. На оригинальном показе кутюрье предлагал сочетать его с пышной плиссированной юбкой, дополняя образ шляпкой, а также перчатками и заостренными туфлями. Все вместе создавало образ хрупкой, нежной женщины-цветка с изящной походкой.

Аксессуары и парфюм. При создании своих моделей Кристиан Диор уделял огромное внимание аксессуарам. К каждой модели платья подбирался соответствующий макияж. Кроме того, сам кутюрье отмечал, что без шляпки женщина не может считаться полностью одетой, а завершить образ обязан правильно подобранный парфюм. К слову сказать, собственная парфюмерная лаборатория появилась у кутюрье уже в 1942 году. Дебютный аромат Дома моды пользуется популярностью до сих пор, а общий объем продаж парфюмерии Christian Dior занимает четвертое место в мире.