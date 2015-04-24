Жители Куркино протестуют против строительства отстойника для автобусов

Фото: M24.ru

Жители района Куркино выступают против строительства на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской конечной станции автобусов с отстойно-разворотной площадкой. В Мосгортрансе уверяют, что без конечной станции оптимизация маршрутной сети и ввод новых маршрутов в районе невозможны.

По мнению жителей, этот объект ухудшит экологическую обстановку в районе, осложнит дорожную ситуацию и станет угрозой для безопасности и здоровья детей.

Кроме того, вблизи от будущей конечной станции строится образовательный кластер: школа на 825 мест, детский сад и физкультурно-оздоровительный центр. Жители опасаются, что детям придется дышать выхлопами автобусов, а для посетителей школы, детсада и ФОКа не останется места для парковки.

В ходе общественных слушаний по проекту большинство участников 3,2 тысячи проголосовали против. Поддержали проект 1,4 тысячи человек. Несмотря на это окружная Градостроительно-земельная комиссия СЗАО проект не отклонила. В заключении о результатах публичных слушаний говорится, что для конечной автобусной станции по нормам СанПин санитарно-защитная зона (СЗЗ) не устанавливается, а СЗЗ для отстойно-разворотной площадки составляет 50 метров. При этом ближайшая жилая постройка находится в 60 метрах от участка, а школа – в 50 метрах.

Место предполагаемой постройки конечной станции. Фото предоставлено инициативной группой жителей Куркино

Тем не менее, по словам жителей, рядом с будущей станцией также расположена единственная в районе площадка, где традиционно проводят праздники, ярмарки и народные гуляния. А дети любят кататься здесь на роликах, велосипедах и самокатах. Появление тут автобусов уничтожит это место отдыха.

Кроме того, куркинцы опасаются, что после появления конечной станции детям по дороге в школу придется сталкиваться с "заезжими случайными людьми".

Однако недовольство жителей района не вполне обоснованно, считают в Мосгортрансе.

"Данная территория не предназначается для высадки пассажиров. Строительство конечной станции необходимо для организации санитарно-бытового обслуживания и отдыха водителей. Кроме того, объект позволит оптимизировать уже существующие маршруты, исключив "перепробег" автобусов, а также ввести дополнительные новые маршруты", – пояснили M24.ru в пресс-службе ведомства.

В Мосгортрансе добавили, что площадь участка позволит разместить здесь до 40 автобусов. Предположительно на конечной станции будут закольцовываться до 5 маршрутов, однако ориентировочное число одновременно находящихся здесь автобусов не превысит восьми-десяти.

"Сейчас транспортная ситуация в данном районе позволяет обходиться без дополнительной конечной станции. Но в дальнейшем без наличия конечной станции оптимизация маршрутной сети и ввод новых маршрутов будут уже невозможны", – отметили в ведомстве.

Кроме того, как добавили, в пресс-службе, конечная станция автобусов и отстойно-разворотная площадка на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц были заложены в градостроительном плане еще в 1994 году. Однако из-за отсутствия финансирования проект не реализовали.

Согласно градостроительному плану участка, станция займет площадь 0,81 гектара, здесь планируют построить двухэтажное здание площадью 650 квадратных метров.

Стоит отметить, что в 2013 году жители Куркино отстояли площадку, на которой планировалось построить АЗС.

Согласованный митинг против автобусной станции состоится 25 апреля в 12.00 по адресу: улица Соколово-Мещерская, 29.