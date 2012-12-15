В центре Москвы задержали Навального, Яшина, Удальцова и Собчак

Москвичи покидают Лубянскую площадь, где должен был пройти митинг

Оппозиционер Алексей Навальный, Илья Яшин, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и телеведущая Ксения Собчак задержаны в центре столицы, где 15 декабря должна была пройти несогласованная акция "Марш свободы". Как сообщает ГУ МВД по Москве, оппозиционеры задержаны как непосредственные организаторы и подстрекатели, призывавшие граждан к организации несанкционированного мероприятия.

Всего на Лубянской площади собрались 700 человек. Из них более 300 представителей СМИ и блогеры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В центре города стало оживленнее около двух часов дня. Правоохранители, дежурившие на Пушкинской и Лубянской площадях по громкоговорителям призывали граждан разойтись по домам и не принимать участие в несанкционированном митинге.

Люди были настроены весьма миролюбиво. Многие заявили, что пришли на площадь, чтобы подышать свежим морозным воздухом. Движение в центре города 15 декабря не ограничивали.

Позже правоохранительные орагны сообщили, что в 16.30 начался активный отток граждан - к этому времени на площади осталось около 300 человек, из которых примерно половина представители СМИ и блогеры.

"Московские власти совместно с представителями правоохранительных органов сделали все, что бы москвичи не чувствовали, что в городе проходят какие-то события, которые могли бы повлиять на нормальную жизнь выходного дня. Ни одна улица, ни одна площадь, которые пользуются популярностью у горожан, не перекрыта. Все выставки, ярмарки и другие мероприятия реализованы. В определенные моменты площадка в сквере на Лубянской площади не смогла вместить всех желающих и правоохранительными органами были приняты меры об ограничении доступа" , - сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

Напомним, что ранее оппозиции не удалось согласовать с мэрией "Марш свободы". Акцию планировали провести на Лубянке, Боровицкой или Манежной площадях. Однако этот маршрут власти не одобрили, предложив пройти от Трубной площади по бульварам до станции "Кропоткинская", по Якиманке до Болотной площади или от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Эта альтернатива не была поддержана активистами.

Как сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" Алексей Майоров, позиция мэрии заключается в том, что в городе есть "такие ключевые точки, перекрыть которые не представляется возможным, даже для проведения такого мероприятия".

При этом чиновник заявил, что агитация за проведение несогласованного мероприятия будет считаться нарушением законодательства. Прокуратура же предупредила оппозиционеров о запрете шествия.

Утром 15 декабря в центре Москвы усилили меры безопасности.