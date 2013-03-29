Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта 2013, 11:44

Общество

Минобразования разработает систему "антиплагиата"

Систему "антиплагиата" нужно утвердить законодательно - эксперт

Минобразования готовит систему, которая будет выявлять плагиат в диссертациях. Все научные работы могут обязать проходить обязательную проверку перед защитой. На данный момент, практически 80% работ "некорректно заимствованы", считает председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

"По моим оценкам, 80% работ, написанных в последние годы – это плагиат. Как правило, работы просто покупают, или заимствуют", - отметил Панин.

По его словам, Минобразования давно должно заняться этой проблемы. Необходимо разработать четкие критерии, утвержденные на законодательном уровне.

Напомним, некоторых чиновников обвинили в плагиате научных работ. Как выяснилось в результате проверок, диссертационный совет в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) и вовсе поставил производство фальшивых диссертаций на поток. Откликнулись даже в МВД - министр Колокольцев предложил ввести уголовное наказание за создание поддельных работ.

минобразования плагиат антиплагиат

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика