Минобразования разработает систему "антиплагиата"

Систему "антиплагиата" нужно утвердить законодательно - эксперт

Минобразования готовит систему, которая будет выявлять плагиат в диссертациях. Все научные работы могут обязать проходить обязательную проверку перед защитой. На данный момент, практически 80% работ "некорректно заимствованы", считает председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

"По моим оценкам, 80% работ, написанных в последние годы – это плагиат. Как правило, работы просто покупают, или заимствуют", - отметил Панин.

По его словам, Минобразования давно должно заняться этой проблемы. Необходимо разработать четкие критерии, утвержденные на законодательном уровне.

Напомним, некоторых чиновников обвинили в плагиате научных работ. Как выяснилось в результате проверок, диссертационный совет в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) и вовсе поставил производство фальшивых диссертаций на поток. Откликнулись даже в МВД - министр Колокольцев предложил ввести уголовное наказание за создание поддельных работ.