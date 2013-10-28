Столичная полиция проверяет работников рынка "Садовод"

На рынке "Садовод" начались масштабные проверки

Сотрудники полиции проводят рейд на рынке "Садовод", расположенном на 14-м километре МКАД.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, рейд проходит в рамках мероприятий по декриминализации торговых площадок. Правоохранительные органы проверяют документы у торговцев, выясняют легальность их нахождения в России и причастность к ранее совершенным преступлениям.

За последние несколько дней рынок "Садовод" не уходил из новостных сводок – 20 октября там произошел пожар, позже охрану рынка заподозрили в избиении журналиста, а сам рынок столичные власти собираются снести.

Между тем мероприятия по декриминализации крупных столичных торговых площадок начались еще летом 2013 года, после нападения на полицейского на "Матвеевском".

Тогда были задержаны несколько тысяч человек, некоторые начальники полиции лишились своих постов, за плохую борьбу с нелегалами были заведены несколько уголовных дел.