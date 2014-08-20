Полицейские задержали более ста мигрантов в Новой Москве

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В поселке Мосрентген на территории Новой Москвы задержаны более ста мигрантов, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Ранее в правоохранительные органы жаловались местные жители – по их словам, на территории поселка проживают нелегалы. 19 августа там прошел рейд, в котором приняли участие сотрудники МУР, инспекторы ГИБДД, ОМОН и сотрудники управления охраны общественного порядка.

Всех приезжих доставили в отделения полиции для установления личности и миграционного статуса. Кроме того, мигрантов проверили на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Добавим, что в столичном управлении ФМС и в МВД с января по май 2014 года составили 61,5 тысячи протоколов о нарушении миграционных законов. Кроме того, с начала года из России были выдворены 18 тысяч человек, причем около 800 – под конвоем. Дактилоскопированы были 407 тысяч человек.