Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15 августа 2012, 11:13

В России появится омбудсмен по делам национальностей

мигранты омбудсмены власть

Фото: Москва 24

До конца года в России может появиться омбудсмен по делам национальностей, пишут "Известия". Кто займет новую должность, пока неизвестно.

Среди претендентов в администрации президента называют советника президента по национальной культуре Владимира Толстого, а также депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева.

По словам Сафаралиева сначала был создан совет при президенте по делам национальностей, "но теперь нужен человек, который будет "государевым оком". Он будет наблюдать за процессами в обществе и докладывать о ситуации непосредственно главе государства.

Депутат отметил также, что от министерства по делам национальностей пришлось отказаться, потому что для такого органа попросту нет функций - они частично разбросаны по другим ведомствам.

В свою очередь, эксперты считают, что один человек не в состоянии справиться со столь масштабной задачей, как следствие, омбудсмен обязательно окажется "крайним".

Власти озаботились данной проблемой после массовой драки в Кисловодске 21 июля, в результате которой два человека погибли, еще один попал в реанимацию. Причиной драки стал межнациональный конфликт.

После этого правительству было поручено разработать меры, направленные на совершенствование работы органов государственной власти РФ по предупреждению таких конфликтов. Заключительный вариант этих мер планируется обсудить на заседании кабинета министров в октябре.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать