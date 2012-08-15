В России появится омбудсмен по делам национальностей

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До конца года в России может появиться омбудсмен по делам национальностей, пишут "Известия". Кто займет новую должность, пока неизвестно.

Среди претендентов в администрации президента называют советника президента по национальной культуре Владимира Толстого, а также депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева.

По словам Сафаралиева сначала был создан совет при президенте по делам национальностей, "но теперь нужен человек, который будет "государевым оком". Он будет наблюдать за процессами в обществе и докладывать о ситуации непосредственно главе государства.

Депутат отметил также, что от министерства по делам национальностей пришлось отказаться, потому что для такого органа попросту нет функций - они частично разбросаны по другим ведомствам.

В свою очередь, эксперты считают, что один человек не в состоянии справиться со столь масштабной задачей, как следствие, омбудсмен обязательно окажется "крайним".

Власти озаботились данной проблемой после массовой драки в Кисловодске 21 июля, в результате которой два человека погибли, еще один попал в реанимацию. Причиной драки стал межнациональный конфликт.

После этого правительству было поручено разработать меры, направленные на совершенствование работы органов государственной власти РФ по предупреждению таких конфликтов. Заключительный вариант этих мер планируется обсудить на заседании кабинета министров в октябре.