12 февраля 2016, 13:47

Общество

Медсправки для трудового патента будут оформлять только в ММЦ в Сахарове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Медсправки для получения трудового патента с 15 февраля 2016 года будут оформлять только в Миграционном центре в Сахарове. Там же можно пройти медосмотр, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

Если медицинские документы были получены в другом медучреждении до 15 февраля, то оформить патент также можно, но только до истечения их срока действия.

Кроме того, в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в Сахарове можно:

  • заполнить заявления на получение или переоформление патента, а также передать полный пакет документов в УФМС;
  • оформить нотариально заверенный перевод паспорта;
  • пройти тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации;
  • приобрести полис добровольного медицинского страхования.

Недавно открылось основное здание ММЦ, которое может принять до пяти тысяч человек в день, в том числе мигрантов из дальнего зарубежья.

Для посетителей также открыта гостиница на 200 номеров, где есть детские комнаты, зона релаксации и спортивные площадки. Предполагается, что в будущем на территории заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

С января 2015 года в Сахарове выдано более 465 тысяч патентов на работу в Москве гражданам Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы и Украины.

Подробную информацию о работе и услугах ММЦ в Сахарове можно узнать здесь.

мигранты социальная сфера миграционный центр Сахарово экономика и предпринимательство трудовые патенты медкомиссия МФЦ для мигрантов

