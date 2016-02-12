Медсправки для трудового патента будут оформлять только в ММЦ в Сахарове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Медсправки для получения трудового патента с 15 февраля 2016 года будут оформлять только в Миграционном центре в Сахарове. Там же можно пройти медосмотр, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

Если медицинские документы были получены в другом медучреждении до 15 февраля, то оформить патент также можно, но только до истечения их срока действия.

Кроме того, в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) в Сахарове можно:



заполнить заявления на получение или переоформление патента, а также передать полный пакет документов в УФМС;

оформить нотариально заверенный перевод паспорта;

пройти тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации;

приобрести полис добровольного медицинского страхования.

Недавно открылось основное здание ММЦ, которое может принять до пяти тысяч человек в день, в том числе мигрантов из дальнего зарубежья.

Для посетителей также открыта гостиница на 200 номеров, где есть детские комнаты, зона релаксации и спортивные площадки. Предполагается, что в будущем на территории заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

С января 2015 года в Сахарове выдано более 465 тысяч патентов на работу в Москве гражданам Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы и Украины.

Подробную информацию о работе и услугах ММЦ в Сахарове можно узнать здесь.