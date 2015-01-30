Излучение рамок металлодетекторов в метро безвредно - Роспотребнадзор

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Излучение рамок металлодетекторов в московском метрополитене безвредно для пассажиров, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ноябре и декабре прошлого года ведомство совместно со специалистами "Центра гигиены и эпидемиологии" провели проверку металлодетекторов. Как уточняют в пресс-службе, проверка проводилась после обращения москвичей, обеспокоенных возможным неблагоприятным воздействием досмотрового оборудования на здоровье.

На девяти станциях метро были проведены инструментальные исследования напряженности электрического поля в диапазоне 30-300 килогерц и мощности дозы рентгеновского излучения при работе досмотровых установок.

Выяснилось, что напряженность электро-магнитного поля стационарных арочных металлодетекторов не превышает допустимых уровней. Дозы рентгеновского излучения соответствуют допустимому уровню, установленному санитарно-гигиеническими требованиями.

Напомним, накануне стало известно, что металлодетекторами оснастили около 300 входов на станции московского метрополитена. Все остальные входы в ближайшее время также обзаведутся досмотровыми рамками.

В январе правоохранители досмотрели в метро 600 тысяч человек и обнаружили около 4 тысяч единиц травматического, холодного и огнестрельного оружия.

Ранее министерство транспорта России объявило, что все станции метро столицы должны быть оборудованы зонами досмотра пассажиров к 2017 году. Первые рамки безопасности появились в столице на станции "Добрынинская".

Рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа обычно размещают около входа на станцию. В дверное оборудование устанавливают датчики, позволяющие обнаруживать радиоактивные и другие опасные вещества.

Кроме того, в 2015 году столичное метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.

Как ранее сообщало M24.ru, служба безопасности московского метрополитена утвердила временный список предметов, с которыми пассажиры не смогут пройти досмотровые зоны. В стоп-лист войдут оружие, боеприпасы, отравляющие и ядовитые вещества. Также пассажиров не пустят в метро с незачехленными коньками и лыжами, нескладными велосипедами, а также с животными без клеток.