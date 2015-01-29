Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

29 января 2015, 11:22

Пассажиров метро проинформируют о закрытии "Бауманской" через Wi-Fi

метро Бауманская пассажиры Юрий Дегтярев

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Пассажиров метро уведомят о закрытии станции "Бауманская" через Wi-Fi, сообщил на пресс-конференции первый замруководителя метрополитена Юрий Дегтярев, отвечая на вопрос корреспондента M24.ru.

Оповещение через беспроводную сеть будет происходить после авторизации пользователя в системе. По словам Дегтярева, возможность информирования пассажиров "сейчас прорабатывается".

Кроме того, 27 января сотрудники метрополитена начали раздавать пассажирам листовки с информацией о предстоящем закрытии станции. Там указаны сроки работ, а также рекомендации по компенсационным маршрутам.

Напомним, станцию "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. По словам Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен.

Ссылки по теме

Вновь воспользоваться платформой станции пассажиры смогут только через 11 месяцев. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. На время работ изменится схема движения в районе станции, также там появятся автобусы "М" и трамваи "Б".

Закрытие станций метро в 2015 году


Добавим, что на всех линиях столичной подземки работает бесплатная Wi-Fi сеть, но на некоторых линиях для пользования необходимо пройти аутентификацию: надо зайти на главную страницу в Сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет.

Сюжет: Ремонт станции метро "Бауманская"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать