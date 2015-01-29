Пассажиров метро проинформируют о закрытии "Бауманской" через Wi-Fi

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Пассажиров метро уведомят о закрытии станции "Бауманская" через Wi-Fi, сообщил на пресс-конференции первый замруководителя метрополитена Юрий Дегтярев, отвечая на вопрос корреспондента M24.ru.

Оповещение через беспроводную сеть будет происходить после авторизации пользователя в системе. По словам Дегтярева, возможность информирования пассажиров "сейчас прорабатывается".

Кроме того, 27 января сотрудники метрополитена начали раздавать пассажирам листовки с информацией о предстоящем закрытии станции. Там указаны сроки работ, а также рекомендации по компенсационным маршрутам.

Напомним, станцию "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. По словам Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен.

Вновь воспользоваться платформой станции пассажиры смогут только через 11 месяцев. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. На время работ изменится схема движения в районе станции, также там появятся автобусы "М" и трамваи "Б".



Закрытие станций метро в 2015 году



Добавим, что на всех линиях столичной подземки работает бесплатная Wi-Fi сеть, но на некоторых линиях для пользования необходимо пройти аутентификацию: надо зайти на главную страницу в Сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет.