20 сентября 2012, 18:28

Город

Мужчина грозит взрывом следствию, долго ищущему его обидчика

Фото: ИТАР-ТАСС

Гражданин Молдовы угрожает взорвать одну из станций московского метро, если не будет завершено расследование уголовного дела о его избиении.

"Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который в среду около 14.30 позвонил следователю следственного отдела УВД города Мытищи и высказал, что если его дело, которое было возбуждено в 2008 году по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, не будет передано в суд, он взорвет одну из станций метро", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что полицейские совместно с ФСБ ведут поиски звонившего. Скорее всего, сейчас он находится в Молдове и звонил именно оттуда.

Версия предыстории

Как сообщает издание Life News, 53-летнего выходца из Молдовы Георгия Русса избили в 2008 году в подмосковном Долгопрудном. Когда они делали ремонт в одной из квартир, в нее постучал мужчина, утверждавший, что именно из окна этой квартиры на стекло его автомобиля упал камень. Русс с напарником вышли на улицу, чтобы поговорить с водителем. Там, по информации издания, автомобилист избил их.

Потерпевший Русс обратился к врачам, у него зафиксировали тяжкие телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако по приметам, указанным потерпевшим, водителя найти не удалось. Уголовное дело за четыре года сменило несколько следователей и было приостановлено. Тогда мужчина решил ускорить ход дела угрозами.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России отказался комментировать информацию Life News. Они аргументировали это тем, что информация об угрозах со стороны Георгия Русса в ЦОС не поступала.

