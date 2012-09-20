Мужчина грозит взрывом следствию, долго ищущему его обидчика

Фото: ИТАР-ТАСС

Гражданин Молдовы угрожает взорвать одну из станций московского метро, если не будет завершено расследование уголовного дела о его избиении.

"Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который в среду около 14.30 позвонил следователю следственного отдела УВД города Мытищи и высказал, что если его дело, которое было возбуждено в 2008 году по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, не будет передано в суд, он взорвет одну из станций метро", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что полицейские совместно с ФСБ ведут поиски звонившего. Скорее всего, сейчас он находится в Молдове и звонил именно оттуда.