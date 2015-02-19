ФСБ и Роспотребнадзор подтвердили безопасность рамок металлодетекторов в метро

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Проведенные Роспотребнадзором и ФСБ проверки доказали, что рамки металлодетекторов, установленные в вестибюлях метрополитена, безопасны для здоровья пассажиров, сообщил Агентству "Москва" начальник безопасности столичной подземки Владимир Муратов.

"Рамки, установленные на 294 досмотровых зонах Московского метрополитена, полностью безопасны для здоровья граждан, что подтверждают и исследования Роспотребнадзора, и заключения 11 центра ФСБ о соответствии техническим требованиям для досмотрового оборудования", - рассказал Муратов.

Он также отметил, что если пассажиры с кардиостимуляторами все равно боятся проходить через рамки или у них есть медицинские противопоказания, то они могут пройти в обход металлодетектора, но в этом случае их пригласят в досмотровую зону и досмотрят вручную.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора заявляло, что излучение рамок металлодетекторов в московском метрополитене безвредно для пассажиров.

В ноябре и декабре прошлого года ведомство совместно со специалистами "Центра гигиены и эпидемиологии" провели проверку металлодетекторов. Как уточняют в пресс-службе, проверка проводилась после обращения москвичей, обеспокоенных возможным неблагоприятным воздействием досмотрового оборудования на здоровье.

На девяти станциях метро были проведены инструментальные исследования напряженности электрического поля в диапазоне 30-300 килогерц и мощности дозы рентгеновского излучения при работе досмотровых установок.

Выяснилось, что напряженность электро-магнитного поля стационарных арочных металлодетекторов не превышает допустимых уровней. Дозы рентгеновского излучения соответствуют допустимому уровню, установленному санитарно-гигиеническими требованиями.

Напомним, металлодетекторами оснащены порядка 300 входов на станции московского метрополитена. Все остальные входы в ближайшее время также обзаведутся досмотровыми рамками. В январе правоохранители досмотрели в метро 600 тысяч человек и обнаружили около 4 тысяч единиц травматического, холодного и огнестрельного оружия.

Кроме того, в 2015 году столичное метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.