Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

19 февраля, 11:47

ФСБ и Роспотребнадзор подтвердили безопасность рамок металлодетекторов в метро

метро Роспотребнадзор ФСБ радиация металлодетекторы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Проведенные Роспотребнадзором и ФСБ проверки доказали, что рамки металлодетекторов, установленные в вестибюлях метрополитена, безопасны для здоровья пассажиров, сообщил Агентству "Москва" начальник безопасности столичной подземки Владимир Муратов.

"Рамки, установленные на 294 досмотровых зонах Московского метрополитена, полностью безопасны для здоровья граждан, что подтверждают и исследования Роспотребнадзора, и заключения 11 центра ФСБ о соответствии техническим требованиям для досмотрового оборудования", - рассказал Муратов.

Он также отметил, что если пассажиры с кардиостимуляторами все равно боятся проходить через рамки или у них есть медицинские противопоказания, то они могут пройти в обход металлодетектора, но в этом случае их пригласят в досмотровую зону и досмотрят вручную.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора заявляло, что излучение рамок металлодетекторов в московском метрополитене безвредно для пассажиров.

В ноябре и декабре прошлого года ведомство совместно со специалистами "Центра гигиены и эпидемиологии" провели проверку металлодетекторов. Как уточняют в пресс-службе, проверка проводилась после обращения москвичей, обеспокоенных возможным неблагоприятным воздействием досмотрового оборудования на здоровье.

На девяти станциях метро были проведены инструментальные исследования напряженности электрического поля в диапазоне 30-300 килогерц и мощности дозы рентгеновского излучения при работе досмотровых установок.

Ссылки по теме

Выяснилось, что напряженность электро-магнитного поля стационарных арочных металлодетекторов не превышает допустимых уровней. Дозы рентгеновского излучения соответствуют допустимому уровню, установленному санитарно-гигиеническими требованиями.

Напомним, металлодетекторами оснащены порядка 300 входов на станции московского метрополитена. Все остальные входы в ближайшее время также обзаведутся досмотровыми рамками. В январе правоохранители досмотрели в метро 600 тысяч человек и обнаружили около 4 тысяч единиц травматического, холодного и огнестрельного оружия.

Кроме того, в 2015 году столичное метро оборудуют системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать