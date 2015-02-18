Дублирующие станции метро "Арбатская" и "Смоленская" могут переименовать

В Москве могут переименовать станции метро "Смоленская" и "Арбатская"

В интернете начался сбор голосов за переименование станций "Арбатская" и "Смоленская" московского метрополитена. Станции с такими названиями есть как на Арбатско-Покровской, так и на Филевской линиях. Петиция на днях появилась на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) и должна набрать 100 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели власти. Вице-мэр Москвы Леонид Печатников M24.ru сообщил, что столичная комиссия по наименованию улиц и станций готова обсудить этот вопрос. Сам Печатников не против переименования дублирующих названий.

Авторы петиции на РОИ считают, что пассажиры часто путают одноименные станции "Арбатская" и "Смоленская", между которыми нет пересадок, и это "вызывает огромные неудобства". Если станции будут переименованы, "москвичи и гости столицы перестанут путать места встреч и маршруты", считают сторонники переименования.

Голосование запущено несколько дней назад и продлится до февраля 2016 года. Если инициатива на РОИ набирает 100 тысяч голосов, то она передается на рассмотрение региональным властям. Если инициатива федерального уровня - ее обязан рассмотреть экспертный совет при правительстве РФ.

Вице-мэр Москвы, глава межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метро Леонид Печатников заявил M24.ru, что столичные власти готовы рассмотреть вопрос о станциях "Арбатская" и "Смоленская".

"Если жители будут настаивать, значит, рассмотрим это. Я совершенно не возражаю против того, чтобы переименовывать станции c одинаковыми названиями. Вопрос в том, придется ли вносить поправки в законодательство. После волны переименований в 1990-х годах был принят закон города о наименовании территориальных единиц, который ввел ограничения на это", - сказал Печатников.

Он напомнил, что в 2014 году станцию Сокольнической линии "Улица Подбельского" переименовали в "Бульвар Рокоссовского", но тогда был особый случай. Улицы Подбельского, на которой расположен выход из метро, больше не существует.

Отметим, что в статье 15 закона "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы" говорится, что изменение названий допускается "в исключительных случаях". К ним относятся, в том числе, необходимость устранить дублирование наименований, а также восстановление исторически сложившихся названий и изменение статуса объекта. Таким образом, теоретически городское законодательство позволяет переименовать "Арбатскую" и "Смоленскую".

По словам вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского, решение о переименовании улицы или станции метро принимает межведомственная комиссия правительства города общим голосованием. "Если она примет такое решение, то все необходимые изменения, в том числе и в законодательство, будут внесены", - сказал депутат.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что вопрос о переименовании стоит рассмотреть. "Я бы подумал об этом, особенно в отношений станций "Арбатская". Станция Арбатско-Покровской линии не выходит на Арбатскую площадь, зато находится на улице Воздвиженка. Поэтому в начале 1990-х ее обоснованно предлагали переименовать в "Воздвиженку", - отметил Янков.

Станцию "Смоленская" на Филевской линии также 20 лет назад предлагали переименовать в "Новинскую", поскольку она стоит на Новинском бульваре. Однако, по словам Янкова, есть традиция называть станцию метро в честь самой короткой территориальной единицы, на которой она стоит. Поэтом логично оставить название "Смоленская" из-за Смоленской площади.

История появления в московском метро одноименных станций очень интересная, рассказал M24.ru координатор движения "Архнадзор" Юрий Егоров. В 1935 году были построены станции "Арбатская" и "Смоленская", которые сейчас относятся к Филевской линии. Метро шло от "Сокольников" до "Охотного ряда", затем расходилось на два направления - прямо до "Парка культуры" и направо через "Александровский сад", "Арбатскую" и "Смоленскую". Потом построили "Киевскую" и продлили линию в другую сторону до "Площади Революции". Во время войны возле "Смоленской" бомба пробила перекрытие тоннеля, упала внутрь, но не взорвалась. Перекрытие залатали, но случай взяли на заметку. После войны, с началом эпохи ядерного оружия, метро стали рассматривать как бомбоубежище на случай атомной войны. Старые линии решили продублировать тоннелем глубокого заложения. Так в начале 50-х появились станции "Арбатская", "Смоленская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Станции Филевской линии несколько лет были закрыты, но затем их "расконсервировали" ради строительства подземки в спальных районах.

Многие станции метро меняли название еще в советское время. Например, "Дворец советов" в 1957 году стал "Кропоткинской". "Охотный ряд" пытались переименовать два раза – в станцию имени Кагановича и "Проспект Маркса". Многие станции лишились "советских" названий в 1990 году. "Дзержинская" стала "Лубянкой", а "Площадь Свердлова" - "Театральной". В 2008 году "Битцевский парк" переименовали в "Новоясеневскую", а "Деловой центр" в "Выставочную".





Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев согласен, что одинаковые названия станций "Арбатская" и "Смоленская" иногда вызывают проблемы. "Несмотря на то, что одноименные станции находятся рядом, практически в одних и тех же местах, между ними нет переходов. Отчасти из-за этого может возникать путаница", - сказал Чекмарев.

С другой стороны, москвичи привыкли к одинаковым названиям. "К тому же, на Филевской линии пассажиропоток намного меньше, чем на Арбатско-Покровской линии", - отметил Чекмарев.

София Сарджвеладзе