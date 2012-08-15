На станциях московской подземки становится светлее

ИТАР-ТАСС

На станциях московского метро устанавливают энергосберегающие лампы.

До конца сентября новые осветительные приборы появятся на станциях "Медведково", "Каширская", "Беляево", "Щелковская", "Первомайская", "Свиблово", "Южная" и "Александровский сад".

В ходе работ будут установлены энергосберегающие лампы повышенной световой отдачи. Это позволит увеличить освещенность станций и одновременно снизить их энергопотребление, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Работы по замене ламп проводятся в метро регулярно в рамках реализации программы по повышению эффективности использования электроэнергии.

На энергосберегающие уже заменены все лампы на эскалаторных наклонах, а также на станциях "Ботанический сад", "Краснопресненская", "Текстильщики", "Рижская", "Пушкинская", "Чеховская", "Менделеевская", "Курская" и других.