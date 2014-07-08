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Город

08 июля 2014, 19:48

За полгода столичный метрополитен перевез 1,2 млрд пассажиров

метро вагоны

Фото: ИТАР-ТАСС

В первом полугодии 2014 года столичный метрополитен перевез 1 миллиард 202 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба метрополитена.

Из них 840,1 млн пассажиров полностью оплатили свой проезд, что на 1,5 процента больше показателя первого полугодия прошлого года. Число льготников, оплативших проезд частично, составило 263,4 млн. По сравнению с аналогичным показателем 2013 года их количество снизилось на 9,4 процентов.

В первом полугодии показатель средней населенности вагона снизился на 4,7 процента благодаря увеличению количество поездов.

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Общее количество пущенных поездов увеличилось на 78 667 поездов и составило 1 миллион 891 тысячу 289. В среднем в сутки запускалось 10449 поездов.

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Также пресс-служба отмечает, что метрополитен получил 88 новых вагонов для электродепо "Владыкино". Во втором полугодии 2014 года планируется приобрести еще 176 вагонов.

Увеличилось и количество билетов, продаваемых через автоматы. В этом году так было продано 35,7 млн билетов на одну и две поездки, что составляет 42 процента от общей продажи билетов.

Также резко повысились продажи на большое количество поездок. По сравнению с 2013 годом продажа билетов на 60 поездок выросла на 57 процентов.

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