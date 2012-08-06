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06 августа 2012, 17:45

Температура воздуха в московском метро снова превысила норму

метро жара

На "зеленой" и "оранжевой" ветках московского метрополитена система кондиционирования не справляется с нагрузкой. Столбики термометра превысили максимально допустимые 28 градусов

На некоторых станциях Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий метро температура воздуха поднялась выше положенных 28 градусов. Об этом сообщается на сайте ГУП "Московский метрополитен".

Среди самых жарких станций оказались "Войковская" и "Братиславская". Температура воздуха здесь составила 28,3 градуса выше нуля.

Самой прохладной станцией стала "Выставочная" с температурой 21,4 градуса.

Средняя температура воздуха на Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Таганско-Краснопресненской линий колеблется в районе 25-27 градусов.

Напомним, что превышение температурной нормы в московской подземке было зафиксировано 30 июля. Столбики термометров на станциях Калужско-Рижской линии показывали 27-27,8 градуса со знаком плюс. Практически такая же температура держалась на станциях Замоскворецкой линии. Самыми прохладными были станции "Славянский бульвар", "Волоколамская" и "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Температура воздуха здесь составляла от 20,6 до 21,7 градуса выше нуля.

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