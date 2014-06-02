Форма поиска по сайту

02 июня 2014, 14:50

Город

У станции "Новокосино" открылась перехватывающая парковка

Фото: ИТАР-ТАСС

С конца мая рядом со станцией "Новокосино" в тестовом режиме заработала новая перехватывающая парковка на 369 машино-мест, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Парковка работает круглосуточно, оснащена автоматизированным оборудованием контроля въезда и выезда и находится под постоянным видеонаблюдением. В случае экстренной необходимости водитель сможет получить запись с видеокамер за время пребывания автомобиля на стоянке.

Заезд на территорию парковки предусмотрен со стороны МКАД по Носовихинскому шоссе.

Напомним, что в рамках программы по обустройству перехватывающих парковок вблизи станций Московского метро создана 21 парковка общей вместимостью более 5 тысяч машино-мест.

Ранее издание M24.ru сообщало, что к концу 2016 года в Москве будет 1,6 млн парковочных мест. При этом через три года столица может завершить создание парковок, так как в 2017 - 2020 гг. создание новых машино-мест пока не прогнозируется.

метро парковки автомобили перехватывающие парковки

