Назначен новый заместитель главы департамента земельных ресурсов

Сергей Собянин назначил Дмитрия Тетушкина заместителем главы столичного департамента земельных ресурсов, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы. Контракт заключен сроком на пять лет.

Накануне градоначальник освободил от занимаемой должности Людмилу Останкову, которая приняла решение оставить пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Напомним, что городской департамент земельных ресурсов занимается проведением государственной политики в области земельных отношений, а также учетом и управлением землями на территории Москвы.