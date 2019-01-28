Полезна ли термальная вода в зимний период?

С наступлением холодов кожа у многих стала сухой и чувствительной, и большинство из нас заменили летние косметические средства на более подходящие для зимнего периода. Некоторые также отказались от термальной воды. А зря! Портал Москва 24 рассказывает, какими уникальными свойствами, помимо увлажнения, обладает термальная вода и почему про нее не стоит забывать даже зимой.

Термальная вода бывает разной

Для многих из нас термальная вода – это что-то вроде "охладить лицо в жаркую погоду". Но мало кто задумывается о том, что по своим свойствам она напоминает минеральную. В зависимости от количества минеральных солей она делится на три вида: гипотоническую, изотоническую и гипертоническую. В гипотонической содержание солей и минералов ниже, чем в коже человека, поэтому такая вода не несет большой пользы. В гипертонической – наоборот, концентрация солей довольно высока, поэтому она сушит и стягивает кожу, как морская вода. С точки зрения комфорта, для нас наиболее подходящей термальной водой является изотоническая.

О полезных и лечебных свойствах такой воды люди узнали уже давно. Один из самых известных источников был открыт во Французских Альпах еще до начала нашей эры. Его нашли в сердце красивейшего массива Белледонн.

Более двух тысяч лет назад через Альпы на завоевание Галлии шли римские легионеры. Они останавливались на источнике, принимали водные процедуры, залечивали раны и удивлялись целебным свойствам местной воды. В XIX веке владельцы близлежащего замка Урьяж построили здесь спа-курорт, а в 1877 году лечебные свойства воды официально признала медицинская академия. С 1923-го курорт приобрел статус лечебницы Урьяж-ле-Бен.

Фото: лечебница, Урьяж-де-Бен. Дерматологические Лаборатории Урьяж

К XX веку лечебница стала одним из самых популярных мест отдыха элиты и знаменитостей. На воды приезжали красавица Коко Шанель, французская певица Колетт и писатель Стендаль, известный эстрадный певец Морис Шевалье и другие звезды. Это место популярно и по сей день: ежегодно источник посещают около четырех с половиной тысяч взрослых и детей со всего мира. Термальные воды позволяют лечить различные дерматологические, ревматологические и ЛОР-заболевания, а также помогают заживлять раны и последствия ожогов.

Преимущества изотонической воды

Конечно, не у всех есть возможность посетить сами термальные источники. Но сегодня это не проблема. Лечебные свойства термальной воды вы сможете оценить в составе средств по уходу за кожей, выпускаемых Дерматологическими Лабораториями "Урьяж". В основе таких средств лежит именно изотоническая термальная вода. Уникальный эффект изотонической термальной воды достигается за счет того, что она существует в абсолютном осмосе с клетками кожи. То есть вода наполняет их влагой, не пересушивая и не оказывая давление на клетки кожи. Благодаря чему изотоническая вода является единственной, которую можно распылять на кожу и оставлять, не промакивая.

По словам экспертов, это единственная вода, на флаконе которой юридически можно писать "увлажняет". Тренинг-менеджер Лабораторий Оксана Рыжкова отмечает, что благодаря высокому содержанию в составе минеральных солей натрия и калия (6000 мг/л), такая изотоническая термальная вода является на российском рынке единственной, способной мгновенно увлажнить кожу и восстановить ее гидролипидный баланс. "Кроме того, после ее использования нет необходимости промакивать кожу салфеткой, так как по своему составу она является единственной изотонической термальной водой на российском аптечном рынке и не изменяет размер и форму клеток кожи", – подчеркивает эксперт.

Фото: Дерматологические Лаборатории "Урьяж"

Стоит отметить, что только изотоническую воду можно использовать для глаз и слизистых оболочек. Во Франции ее даже выпускают в формате назального спрея и жидкости для промывания глаз. Помимо этого, такая вода не только укрепляет, но и восстанавливает кожный барьер. Термальная вода источников Урьяж-ле-Бен выходит на поверхность с глубины 80 метров, поэтому богато насыщена минералами и олигоэлементами, и по своему минеральному составу максимально близка к плазме крови. В ней содержатся сульфаты, хлориды, натрий, кальций, магний и калий, из олигоэлементов присутствуют кремний, цинк, марганец, медь и железо. Благодаря тому, что завод, выпускающий термальную воду, находится в непосредственной близости от источника, вода не подвергается транспортировке и полностью сохраняет все полезные свойства, при этом оставаясь бактериологически чистой.

Другие способы применения

Помимо увлажнения, такая термальная вода оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и восстанавливающее действие. Например, ее можно использовать после повреждения кожи, так как она способствует регенерации, после укусов насекомых для снятия зуда, а также для того, чтобы снять ощущение покраснения, жжения и сухости после бритья (кстати, полезные советы и рекомендации по применению вы можете найти здесь).





Фото: Дерматологические Лаборатории Урьяж

Эта термальная вода укрепляет кожный барьер, создавая природный щит против аллергенов, раздражающих веществ и бактерий, действующих извне. А еще она увлажняет верхние слои эпидермиса, не проникая в дерму. Вот почему использование термальной воды важно не только летом, но и в любое другое время года.