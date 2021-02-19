В Госдуме призвали родителей не участвовать в "ветряночных вечеринках"

В России, по данным аналитиков, в зимне-весенний период становятся популярными "ветряночные вечеринки". Родители сознательно приводят своих непереболевших детей в гости к тем, кто уже заразился, рассчитывая на выработку естественного иммунитета. Разбираемся, стоит ли подвергать ребенка такой экстремальной практике.



"Надо переболеть до школы"

По данным международной научно-исследовательской фармацевтической компании GSK, всплеск интереса к "ветряночным вечеринкам" приходится на февраль – март. Такой вывод сделан на основе анализа публикаций в соцсетях за 12 месяцев с 1 января 2020 года. Соответствующие документы есть в распоряжении Москвы 24.

Участники вечеринок считают, что если ребенок переболеет, то будет на всю жизнь защищен от возбудителя ветряной оспы. К тому же перенести вирус в детстве легче, чем в более позднем возрасте, уверены они. В топ самых заинтересованных в инфекционных вечеринках регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Краснодарский край.

Согласно исследованию, родители нередко откликаются на объявления о "мероприятиях" в соцсетях и сознательно ведут детей в гости на заражение. А иногда сами выступают инициаторами, приглашая к себе, чтобы с их болеющим ребенком поиграл здоровый. Например, такую публикацию сделала в своем Instagram фотомодель и блогер из Москвы Татьяна. Ветрянкой заразилась ее маленькая дочка.



В желании как можно скорее переболеть ветряной оспой россияне буквально соревнуются в креативности: "Может кто-то позвать в гости на чай меня с дочкой. Придем с тортиком. Надо переболеть до школы, мне зимой удобнее брать больничный, так как низкий сезон на работе", – написала на одном форуме жительница Екатеринбурга.





Юлия жительница Ярославля Мы с мужем оба болели, так что спокойны. Те же, кто хочет заразиться или заразить детишек, ждем в гости.

Еще одна жительница столицы заявила у себя в Instagram, что "естественная вакцинация прошла успешно". "У наших малышей ветрянка! Спасибо сестре Ляле за новые антитела. Ветрянкой лучше переболеть в детстве, поэтому мы специально зашли в гости к сестре", – рассказывает она.

Большинство приглашений на ветрянку публикуют в соцсетях "ВКонтакте" (51%), Facebook (19%) и мессенджере Telegram (9%). По данным аналитиков, каждый двадцатый пост или комментарий в этих соцсетях о ветряночных вечеринках содержит приглашение в гости к больному ребенку.



Медицина не приветствует

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 призвал родителей не участвовать в "ветряночных вечеринках".

"Официальная медицина такого рода мероприятия не поощряет и не приветствует. Заражение даже при низком риске развития каких-либо осложнений у детей – это в любом случае распространение, не контролируемое эпидемиологически, потому что ребенок, заболевший на такой вечеринке, может пойти в семью, может пойти в другие места", – объяснил он.

Депутат также подчеркнул, что инициаторы таких мероприятий нарушают правила карантина, которые для них объявили. "А при наступлении тяжелых последствий, не дай бог, у заразившихся детей, это может быть и уголовная ответственность", – подытожил он.



Врач-педиатр Светлана Кондратьева также предостерегла взрослых от походов с детьми на "чай с ветрянкой". По словам специалиста, заболевание в детском возрасте, по статистике, переносится легко, однако никто не застрахован от серьезных последствий.

"Мы боимся не саму ветрянку, а осложнений: это ветряночные энцефалиты, которые могут наслоиться, отиты, пневмонии могут быть. Это уже не просто помазать прыщики, тут уже, как правило, дети оказываются в больнице", – рассказала педиатр Москве 24.

В особой зоне риска находятся малыши до года, подчеркнула Кондратьева.





Светлана Кондратьева врач-педиатр Для младенцев до года это очень опасно, особенно если нет ветряночных антител от мамы. Если мама не кормила грудью или не болела ветрянкой, у нее нет антител и она кормила грудью, то высок риск протекания болезни у младенцев в тяжелой форме. Это связано с тем, что иммунитет не наработан: ребенок еще достаточно слаб к вирусным инфекциям.

По словам врача, нельзя сказать, что если ребенок переболел ветряной оспой, то защищен от нее на всю жизнь. "Если ребенок перенес в среднетяжелой форме, тяжелой, то иммунитет формируется достаточно стойкий, повторного заболевания не происходит. Если же перенесли в легкой форме, то можно повторно заболеть во взрослом возрасте", – объяснила Кондратьева.

Вместе с тем эксперт порекомендовала делать прививку от ветряной оспы, особенно тем детям, у которых есть какие-либо хронические заболевания. Вакцинация не защищает от инфекции на 100%, однако убережет от различных осложнений, подытожила педиатр.