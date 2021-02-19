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В Госдуме призвали родителей не участвовать в "ветряночных вечеринках"

В гости на ветрянку. Зачем россияне специально заражают своих детей
медицина общество дети

В России, по данным аналитиков, в зимне-весенний период становятся популярными "ветряночные вечеринки". Родители сознательно приводят своих непереболевших детей в гости к тем, кто уже заразился, рассчитывая на выработку естественного иммунитета. Разбираемся, стоит ли подвергать ребенка такой экстремальной практике.

Фото: depositphotos/Madhourses

"Надо переболеть до школы"

По данным международной научно-исследовательской фармацевтической компании GSK, всплеск интереса к "ветряночным вечеринкам" приходится на февраль – март. Такой вывод сделан на основе анализа публикаций в соцсетях за 12 месяцев с 1 января 2020 года. Соответствующие документы есть в распоряжении Москвы 24.

Участники вечеринок считают, что если ребенок переболеет, то будет на всю жизнь защищен от возбудителя ветряной оспы. К тому же перенести вирус в детстве легче, чем в более позднем возрасте, уверены они. В топ самых заинтересованных в инфекционных вечеринках регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Краснодарский край.

Согласно исследованию, родители нередко откликаются на объявления о "мероприятиях" в соцсетях и сознательно ведут детей в гости на заражение. А иногда сами выступают инициаторами, приглашая к себе, чтобы с их болеющим ребенком поиграл здоровый. Например, такую публикацию сделала в своем Instagram фотомодель и блогер из Москвы Татьяна. Ветрянкой заразилась ее маленькая дочка.

В желании как можно скорее переболеть ветряной оспой россияне буквально соревнуются в креативности: "Может кто-то позвать в гости на чай меня с дочкой. Придем с тортиком. Надо переболеть до школы, мне зимой удобнее брать больничный, так как низкий сезон на работе", – написала на одном форуме жительница Екатеринбурга.

Мы с мужем оба болели, так что спокойны. Те же, кто хочет заразиться или заразить детишек, ждем в гости.
Юлия
жительница Ярославля

Еще одна жительница столицы заявила у себя в Instagram, что "естественная вакцинация прошла успешно". "У наших малышей ветрянка! Спасибо сестре Ляле за новые антитела. Ветрянкой лучше переболеть в детстве, поэтому мы специально зашли в гости к сестре", – рассказывает она.

Большинство приглашений на ветрянку публикуют в соцсетях "ВКонтакте" (51%), Facebook (19%) и мессенджере Telegram (9%). По данным аналитиков, каждый двадцатый пост или комментарий в этих соцсетях о ветряночных вечеринках содержит приглашение в гости к больному ребенку.

Медицина не приветствует

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 призвал родителей не участвовать в "ветряночных вечеринках".

"Официальная медицина такого рода мероприятия не поощряет и не приветствует. Заражение даже при низком риске развития каких-либо осложнений у детей – это в любом случае распространение, не контролируемое эпидемиологически, потому что ребенок, заболевший на такой вечеринке, может пойти в семью, может пойти в другие места", – объяснил он.

Депутат также подчеркнул, что инициаторы таких мероприятий нарушают правила карантина, которые для них объявили. "А при наступлении тяжелых последствий, не дай бог, у заразившихся детей, это может быть и уголовная ответственность", – подытожил он.

Фото: depositphotos/Photozirka

Врач-педиатр Светлана Кондратьева также предостерегла взрослых от походов с детьми на "чай с ветрянкой". По словам специалиста, заболевание в детском возрасте, по статистике, переносится легко, однако никто не застрахован от серьезных последствий.

"Мы боимся не саму ветрянку, а осложнений: это ветряночные энцефалиты, которые могут наслоиться, отиты, пневмонии могут быть. Это уже не просто помазать прыщики, тут уже, как правило, дети оказываются в больнице", – рассказала педиатр Москве 24.

В особой зоне риска находятся малыши до года, подчеркнула Кондратьева.

Для младенцев до года это очень опасно, особенно если нет ветряночных антител от мамы. Если мама не кормила грудью или не болела ветрянкой, у нее нет антител и она кормила грудью, то высок риск протекания болезни у младенцев в тяжелой форме. Это связано с тем, что иммунитет не наработан: ребенок еще достаточно слаб к вирусным инфекциям.
Светлана Кондратьева
врач-педиатр

По словам врача, нельзя сказать, что если ребенок переболел ветряной оспой, то защищен от нее на всю жизнь. "Если ребенок перенес в среднетяжелой форме, тяжелой, то иммунитет формируется достаточно стойкий, повторного заболевания не происходит. Если же перенесли в легкой форме, то можно повторно заболеть во взрослом возрасте", – объяснила Кондратьева.

Вместе с тем эксперт порекомендовала делать прививку от ветряной оспы, особенно тем детям, у которых есть какие-либо хронические заболевания. Вакцинация не защищает от инфекции на 100%, однако убережет от различных осложнений, подытожила педиатр.

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Соболева Илона

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