29 апреля 2015, 18:29

Культура

Советский фарфор покажут в музее декоративно-прикладного искусства

Фото: пресс-служба музея

16 мая в рамках акции "Ночь в музее" во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоится фестиваль "ДОМ. Деталь. Образ. Музей".

Все желающие смогут познакомиться с новинками современного дизайна и создать авторский предмет интерьера. Для гостей будут открыты выставки "Цветы, живущие в вещах", "Метро и война" и "Искусство победителей".

Опытные экскурсоводы расскажут о традиционном народном искусстве, советском фарфоре, а также покажут новую экспозицию "Среда обитания", на которой будет представлена мебель от ведущих российских дизайнеров.

На новой музейной площадке "Чу.До" прочитает лекцию фотограф Екатерина Рождественская.

На территории приусадебного сквера музея гости смогут поучаствовать в мастер-классах по художественной росписи по ткани, декоративной росписи по металлу, а также научиться изготавливать бумажных зверей и скульптуры из глины.

Дата: 16 мая в 18.00 до 23.00

Место: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Бесплатно, на лекцию Екатерины Рождественской необходимо записаться на сайте музея.

мастер-классы фарфор фестивали и праздники Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

