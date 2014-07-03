Книжные закладки научат мастерить в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: М24

В субботу, 5 июля, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике "Царицыно" организуют акцию "Книги в парках". В программе – лекции и мастер-классы.

Посетители научатся искусству чеканки и выделки книжных закладок. Также запланирована лекция "Ищите Лермонтова" от писателя, журналиста и историка Александра Васькина. Он расскажет о любимых московских местах поэта.

Для маленьких гостей "Царицыно" организуют урок лепки из пластилина.

Мероприятия пройдут на танцевальной площадке.

Начало в 15.00.