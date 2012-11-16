СК предъявил обвинение участнице "болотного дела" Марии Бароновой

Фото: ИТАР-ТАСС

Участнице "болотного дела" Марии Бароновой предъявлено обвинение по статье "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам".

"В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве и применении насилия в отношении представителей власти сегодня Главным следственным управлением СК России Марии Бароновой предъявлено обвинение окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам)", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В материале отмечается, что следствие располагает видеозаписями, на которых видно, как обвиняемая выкрикивает призывы совершать насилие в отношении представителей власти. В СК отмечают, что эту информацию подтвердили свидетели.

Напомним, митинг "Марш миллионов" на Болотной площади состоялся 6 мая 2012 года, в ходе него произошли столкновения оппозиции с представителями правоохранительных органов. Более 400 демонстрантов были задержаны, пострадало около 30 полицейских.