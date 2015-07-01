Лоукостер "Победа" будет летать в другие страны с 2017 года

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Российский лоукостер "Победа" с 2017 года начнет летать по международным направлениям, сообщил МИА "Россия сегодня" гендиректор компании Андрей Калмыков.

Минимальная стоимость билета будет 49 евро с учетом такс и сборов, такая цена будет действовать на полеты в страны СНГ и ближнего зарубежья. Сейчас самолеты компании летают только внутри России.

По словам Калмыкова, в первую очередь компании интересны полеты в Калининград, ведь сейчас этот перелет юридически считается международным. "Мы обратились с просьбой в Минтранс внести изменения в нормативную базу", — добавил он.

Напомним, лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.

30 декабря 2014 года "Победа" получила сертификат на право выполнения регулярных рейсов. Компания располагает восемью самолетами Boeing 737-800. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень, Екатеринбург и Уфу. Стоимость билета в один конец без учета сборов стартует от 999 рублей.