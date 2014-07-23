В крови любимой скаковой лошади Елизаветы II обнаружили морфий

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В допинг-пробе одной из любимых скаковых лошадей британской королевы Елизаветы II обнаружены следы морфия, сообщило во вторник BBC.

"Морфий оказался случайно в корме лошади. Сейчас мы связываемся с фирмой, поставляющей корм, с тем, чтобы выяснить, каким образом этот продукт мог попасть в поставленные нам корма", - цитирует агентство слова королевского конюшего Джона Уоррена.

Морфий используется не только в лечебных целях, но и для улучшения результатов скаковых лошадей. По этой причине это вещество запрещено Британским управлением скачек, конюхов, которые дают лошадям запрещенные химические препараты, наказывают административно и финансово, в некоторых случаях даже поднимается вопрос о дисквалификации.

Любимица Елизаветы II по кличке Эстимейт, оказалась одной из пяти лошадей, в тестах которых летом 2014 года были обнаружены следы морфия. Допинг-пробы брались после скачек на ипподроме Аскот под Лондоном. Скачками и лошадьми Елизавета II интересуется еще с подросткового возраста, королевская конюшня состоит из 30 лошадей. Однако Эстимейт была единственной лошадью, которая добилась крупной победы на скачках - она завоевала в 2013 году главный приз Королевского Аскота. После победы Елизавета приобрела неофициальный статус "королевы ипподрома".