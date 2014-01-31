Парку "Коломенское" не хватает путеводителя - Беляев

Фото: M24.ru

Музею-заповеднику "Коломенское" необходим путеводитель с четкой, научной основой, заявил на пресс-конференции по случаю выхода в свет книги о церкви Вознесения Господня в Коломенском доктор исторических наук, заведующий сектором археологии Москвы Института археологии РАН Леонид Беляев.

"Было бы хорошо иметь настоящий путеводитель по музею "Коломенское",- отметил Леонид Беляев. По его мнению, путеводитель должен содержать в себе четкую, научную основу.

В свою очередь, руководитель Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово- Лефортово-Люблино Сергей Худяков подчеркнул: если книга "Церковь Вознесения в Коломенском: архитектура, археология, история" будет положительно воспринята обществом, то издание подобных монографий продолжат. По его мнению, книга будет востребована, и первый тираж в тысячу экземпляров будет не последним.

"Этот научный труд является первой основополагающей научной монографией, посвященной этому уникальному памятнику, который стал одной из визитных карточек столицы и нашей страны", - рассказал Сергей Худяков.

Книга посвящена церкви Вознесения Господня в Коломенском, которая была заложена в 1532 году в честь рождения царя Иоанна IV. Авторами стали Леонид Беляев и архитектор Андрей Баталов.

"Мы постарались обрушить довольно ветхое строение главного мифа истории нашей архитектуры, который сформировался еще в 1830 году", - отметил Андрей Баталов. По его словам, таким мифом стала теория эволюционного происхождения каменных форм из деревянных. Он добавил, что в книге они постарались "избавить потомков от новых мифов".

В книге содержится большое количество редких и неопубликованных материалов по археологии и архитектуре церкви: тексты, обмеры и фотографии.