Пушкин, По и Лавкрафт: что читать в канун Дня всех святых

"Замок Отранто", Хорас Уолпол

Владелец замка на юге Италии находит сына мертвым в день его свадьбы. Принц умер по нелепой причине: на его голову свалился рыцарский шлем невиданных размеров. Дальше – еще больше невероятных событий.

Необычная история связана и с самим романом: автор подписал первое издание псевдонимом и предстваил произведение как перевод средневековой истории, написанной работником Собора Святого Николая. Однако во втором издании Уолпол признал свое авторство и объяснил, почему первая публикация вышла под вымышленным именем. Таким образом писатель хотел объединить черты средневекового и современного для него романа.

Что еще читать: “Таинственная мать", "Иероглифические сказки"



"Остров Борнгольм", Н. М. Карамзин

Путешественник причаливает к небольшому европейскому островку, чтобы переждать непогоду. Там герой встречает юношу, тоскующего по своей любимой, которая живет на острове Борнгольм. Путешественник отправляется на остров, чтобы найти ее. Оказывается, девушка закрыта в темнице и никогда не сможет быть вместе с возлюбленным.

Что еще читать: "Бедная Лиза"



“Удольфские тайны”, Анна Радклиф

Англичанка Анна Радклиф – одна из основательниц жанра готического и мистического романа. Говорят, постоянная работа над страшными романами свела Анну с ума и послужила причиной ее смерти. Правда это или нет – неизвестно, но романы Радклиф действительно изобилуют эпизодами не для слабонервных, а сюжеты держат в состоянии абсолютной и необъяснимой тревоги.

Яркий пример такого стиля – роман “Удольфские тайны”. Героиня произведения переживает смерть любимого отца, а после остается наедине с замком, полным ужаса и отчаяния.

Что еще читать: “Итальянец”, “Роман в лесу”



“Эликсиры сатаны”, Эрнст Теодор Амадей Гофман

В этом романе немецкий сказочник Гофман обращается к мистическим и пугающим образам: преступления, напряженный сюжет, неудачно складывающиеся обстоятельства. На самом деле автор ловко и остроумно иронизирует над популярным жанром готического романа. Настоящим предметом его исследования становится внутренний мир человека и душа, которая оказывается намного страшнее живых мертвецов и заброшенных замков.

Что еще читать: “Песочный человек”, “Ночные этюды”



“Гробовщик”, А. С. Пушкин

Произведение из цикла “Повестей Белкина” рассказывает об Андрияне Прохорове с Никитской улицы. Герой работает гробовщиком и мечтает, чтобы наследники умирающей купчихи вовремя о нем вспомнили. В один день Прохоров собирается с приятелями-ремесленниками и выпивает. На вечере над гробовщиком неудачно подшучивают, и он решает, что общение с живыми людьми не приносит ничего, кроме проблем.

Что еще читать: “Утопленник”, “Медный Всадник”, “Пиковая дама”



“Венера Илльская”, Проспер Мериме

Во французском поселке Илль находят редкую статую Венеры. Лицо у скульптуры, по словам очевидцев, злобное, а сама статуя слишком похожа на живого человека. В это же время молодой парень Альфонс готовится к свадьбе со своей возлюбленной. За несколько дней до торжества герой играет в мяч и на это время вешает свое бриллиантовое кольцо на палец бронзовой Венеры.

В свадебной суматохе Альфонс забывает о кольце и возвращается за ним только после обручения с любимой. Герой пытается снять украшение, но статуя как будто согнула палец, и Альфонс шутит, что Венера стала его женой, раз он одел на нее кольцо. Правда, страшная статуя, кажется, всерьез восприняла действие бедного Альфонса и намерена мстить ему за то, что он променял ее на другую женщину.

Что еще читать: “Локис”



“Преждевременное погребение”, Эдгар По

Подборка реальных историй о погребенных заживо, рассказанная от первого лица. Сам рассказчик страдает каталепсией (психическое расстройство, при котором человек застывает в одной позе на долгое время) и панически боится, что его по ошибке примут за мертвого и закопают под землю.

Что еще читать: “Падение дома Ашеров”, “Черт на колокольне”, “Убийство на улице Морг”



"Кармилла", Джозеф Шеридан Ле Фаню

В один день в доме молодой девушки Лоры появляется ее ровесница Кармилла, пострадавшая в результате аварии. Больная гостья задерживается на три месяца, и героини становятся подругами. Однако покой Лоры на этом заканчивается: присутствие эксцентричной и скрытной Кармиллы вызывает у Лоры ночные кошмары и тревогу. Чаще всего несчастная видит сон о чудовище, которое кусает Лору в грудь, а потом принимает облик женщины.

Что еще читать: “Дядюшка Сейлас”, “Дом у кладбища”, “Сквозь тусклое стекло”



"Пустой дом", Элджерон Блэквуд

В основе повествования – простенькая, но жутковатая история о призраках. Поздним вечером тетя Джулия решает показать недавно приехавшему в гости племяннику достопримечательность округи. Героиня раздобыла ключи от заброшенного дома, который якобы заполнен духами, и полна решимости разведать, что на самом деле произошло в особняке много лет назад.

Что еще читать: "Ивы", "Пленник страны фей"



"Леди в саване", Брэм Стокер

Мистическая история от автора “Дракулы”, которую перевели на русский два года назад, рассказывает о загадках древнего замка. Молодой англичанин Руперт отправляется на Балканы: умерший родственник завещал ему свое состояние, огромный замок и власть в городе. Правда, Руперта не предупредили, что в замке живет мертвая девушка, закутанная в саван, которой очень нужна помощь.

Что еще читать: "Логово белого червя", "Проклятие мумии", "Дракула"



“Ужас в музее”, Говард Филлипс Лавкрафт

Талантливый создатель скульптур Джордж Роджерс долгое время работал у мадам Тюссо. По неизвестным причинам герой уволился и по слухам выжил из ума. Сплетни подтвердились: Роджерс открыл собственный музей ужасов. Среди экспонатов – восковые преступники, убийцы, насильники. Самые любопытные восковые фигуры находятся за перегородкой с надписью “Только для взрослых”. Никто толком не знает, что за экспонаты скрываются за ширмой. Выяснить правду берется некий Стивен Джонс.

Что еще читать: “Зов Ктулху”, “Хребты безумия”, “Дагон”



"Канун всех святых", Рэй Брэдберри

Рассчитанная на детей и подростков хэллоуинская сказка очаровала намного более широкую аудиторию. По сюжету компания мальчишек нарядилась в самые страшные костюмы и отправилась пугать соседей. Прогулка завела друзей в старый дом к некому мистеру Смерчу. Новый знакомый забирает героев в жутко увлекательное путешествие, которое откроет персонажам настоящий смысл Хэллоуина.

Что еще читать: ,“Темный карнавал”, “Из праха восставшие”



“Ночь в тоскливом октябре”, Роберт Желязны

Последний роман фантаста Желязны – большое посвящение мистическим авторам: от создательницы “Франкенштейна” Мэри Шелли до Артура Конан Дойля, Эдгара По и Рэя Брэдберри.

Книга-путешествие рассказывает о Лондоне, который ночью превращается в одно из самых страшных мест на земле. Читатель становится участником таинственной Игры вместе с рассказчиком (псом по кличке Нюх) и прототипами героев мистической и не совсем литературы – Шерлоком Холмсом, Франкенштейном, Дракулой и другими.

Что еще читать: "Князь Света", "Мастер сновидений"



