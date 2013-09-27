Книга "Мик Джаггер. Великий и ужасный" расскажет о лечении музыканта

"Афиша": Вышла в свет книга о Мике Джаггере

Вслед за мемуарами Кита Ричардса вышла еще одна большая книга о группе Rolling Stones на русском языке под названием "Мик Джаггер. Великий и ужасный", написанная Кристофером Андерсеном.

В ней во всех подробностях описывается история, как Джаггер лечился от сексоголизма, а также эпизоды из жизни не менее известных рок-музыкантов, таких как Эрик Клэптон. К книге прилагаются ранее нигде не публиковавшиеся винтажные фото.

Мик Джаггер (Майкл Филипп Джаггер) родился в 1943 году в Дартфорде, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом Джаггер создал группу Rolling Stones, которой суждено было стать одной из самых известных в мире.

Первое официальное выступление команды состоялось 12 июля 1962 года. Ребята играли в лондонском клубе Marquee.

Ссылки по теме Мику Джаггеру 70: The Rolling Stones глазами музыкантов и критиков



Сам Мик никогда не отличался примерным поведением ни в жизни, ни на сцене. Он часто злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

В 2010 году Мик создал новую группу, которую назвал SuperHeavy. В команду вошли Дэйв Стюарт, Джосс Стоун и индийский композитор Рахман.

В числе наиболее популярных пластинок Джаггера - She’s The Boss, Goddess in the Doorway, The Very Best Of Mick Jagger.