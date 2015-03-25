Бывший главред журнала Domino написал пособие по дизайну интерьеров

Иллюстрация из книги "Дом, милый дом". Фото: mann-ivanov-ferber.ru

В продажу поступило иллюстрированное пособие по дизайну интерьеров "Дом, милый дом". Автор книги – Дебора Нидлман, бывшая глава популярного глянцевого журнала Domino, посвященного дизайну интерьеров.

"Создать уютное, стильное и комфортное жилье – несложная задача", - именно на этом делает акцент автор книги. Пособие состоит из коротких, но полезных эссе с иллюстрациями интерьеров.

До 2013 года Дебора Нидлман возглавляла глянцевый журнал Domino, посвященный дизайну интерьеров. Сейчас она занимает пост главного редактора журнала T Magazine. Она также делилась опытом с читателями таких изданий, как как New York Times, Slate, House & Garden, The New York Times Style Magazine. А затем написала книгу My sweet home, переведенную в России как "Дом, милый дом".

Книга ориентирована на массового читателя.