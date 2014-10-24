По московским меркам: 5 тысяч квадратных метров книг

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Несмотря на массовое использование интернета, электронных книг и других источников информации, бумажные книги сохраняют популярность среди москвичей. Самым большим книжным магазином розничной торговли не только столицы, но и всей России, признается "Московский дом книги" на Новом Арбате, открытый почти полвека назад — 25 сентября 1967 года. Позднее на его основе был создан Объединенный центр "Московский дом книги", включающий в себя, помимо филиала на Новом Арбате, ряд других магазинов.

Общая площадь МДК на Новом Арбате достигает 5 000 квадратных метров. Книги и сопутствующая продукция расположились в торговых залах площадью 3 600 квадратных метров. Эта территория разделена на тринадцать отделов с различными видами книг, подписными изданиями, филателией, сувенирами и другими изданиями. Общий ассортимент "Московского дома книги" насчитывает более 200 000 наименований. Здесь работает и "Литературное кафе", где можно почитать, посетить творческую встречу или музыкальный вечер. В "Московском доме книги" также проводятся различные фестивали и круглые столы, презентации новинок и киновечера.

Один из крупнейших книжных магазинов мирового масштаба находится в Аргентине и носит название El Ateneo. Находится магазин в бывшем здании театра, причем торжественная атмосфера последнего в здании сохранена: ее, в частности, передают балконы, ложи, партер, софиты и позолота. Театральный зал полон книг, в бывших театральных кассах находятся читальные залы, а на сцене, за бархатным занавесом, расположилось кафе. El Ateneo ежегодно привлекает тысячи книголюбов и туристов.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

По некоторым источникам, самым большим в Европе является оксфордский книжный магазин Blackwell. Что интересно, большая часть учреждения находится под землей. Еще один впечатляющий своими размерами книжный дом, основанный около 60 лет назад, находится в Сан-Франциско. Книги здесь располагаются на трех этажах.