Новая книга: "Комната страха", Вадим Левенталь

Петербургский прозаик Вадим Левенталь запомнился романом "Маша Регина" – с ним он дебютировал как романист в 2013 году, с ним попал в финал "Большой книги". Авторский сборник "Комната страха" навевает совершенно иную атмосферу.

В сборник "Комната страха" вошли рассказы, стиль которых сам автор характеризует как "городской нуар". Каждый рассказ никак не связан с предыдущими и последующими сюжетами. И единственное, что их объединяет, это традиционно петербургское настроение: что ни рассказ, то обиды, дожди, уныние. В своих больших рассказах Левенталь будто бы пытается отыскать суть русского человека. Сборник начинается с истории о майоре Иване, который долго пил, но потом в Бога уверовал, а заканчивается "Комната страха" удивительной повестью "Доля ангелов" о блокадном Ленинграде.

Всего в "Комнату страха" вошло 10 рассказов и одна повесть. Каждый новый текст книги Вадима Левенталя доказывает, что автор не только успешно пережил синдром второй книги, но и уже находит силы для того, чтобы жонглировать жанрами. Сборник "Комната страха" можно рекомендовать как тем, кто уже оценил "Машу Регину", так и всем, у кого дебютный роман Левенталя не вызвал позитивных эмоций.

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной