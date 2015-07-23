В библиотеке университета Бирмингема нашли древнейшие рукописи Корана

Фото: ibtimes.co.uk

В библиотеке университета Бирмингема нашли древнейшие фрагменты рукописи Корана, которому, по мнению ученых, не менее 1370 лет, сообщает CNN.

Радиоуглеродный анализ показал, что манускрипт был создан в период между 568 и 645 годами н.э., что означает, что его создатель мог в теории лично встречаться с пророком Мухаммедом и слушать его проповеди, поскольку жизнь пророка как раз выпадает на данный временной отрезок. В библиотеку рукопись попала в 1920-х вместе с огромным архивом древних документов, переданных в дар университету Бирмингема историком Альфонсом Мингана, и пролежала незамеченной почти век.

Профессор религиоведения Дэвид Томас, принимавший участие в исследованиях, отмечает, что отдельные этого манускрипта были написаны на пергаменте, камне, пальмовых листьях и лопатках верблюда, и собраны в книгу примерно к 650 году.

Наиболее точную датировку определяет радиоуглеродный анализ листов пергамента, согласно результатам которого с большой долей уверенности можно сказать, что они были созданы раньше, чем за 20 лет до смерти Мухаммеда.