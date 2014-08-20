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Литература

20 августа 2014, 13:57

Поэтический вечер Шинейд Моррисси пройдет в библиотеке Тургенева

литература Поэты Библиотека имени Тургенева поэтические чтения

"Афиша": В Москве пройдет британско-российский вечер чтений поэзии

В Библиотеке имени Тургенева 21 августа состоится британско-российский вечер поэтических чтений. Гвоздь программы - поэт, преподаватель университета Квинс в Белфасте и специалист по художественной литературе конца XVIII века Шинейд Моррисси, сообщает телеканал "Москва 24".

Также на вечере выступит российский поэт, прозаик и переводчик Станислав Львовский. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Послы поэзии".

Шинейд Моррисси обладательница литературной премии Элиота. Шинейд прочтет отрывки из своего последнего сборника "Параллакс". За безупречный язык, политическую, историческую и личную амбициозность» критики назвали сборник "подлинным триумфом".

Станислав Львовский финалист премии Андрея Белого. На вечере Львовский прочтет свои стихотворения и несколько переводов из сборника Моррисси "Параллакс", отметили организаторы.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Добавим, что в этот же день запланировано выступление Шинейд Моррисси в институте "Стрелка". Поэтесса проведет мастер-класс по литературному мастерству.

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