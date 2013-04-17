Москвичей приглашают на презентацию новой книги Веры Полозковой

Вера Полозкова. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 18 апреля, состоится презентация новой книги Веры Полозковой "Осточерчение". Стихи молодой поэтессы представят актриса Алиса Гребенщикова и композитор Александр Маноцков.

Мероприятие начнется в 21.30 в зале номер 1 кинотеатра "Пионер", а также в книжном магазине "Омнибус Мэджик Букрум". В 22.30 состоится автограф-сессия Веры Полозковой, - сообщили М24.ru организаторы.

В качестве приглашенного гостя заявлен Александр Мамут.

Вера Полозкова начала писать стихи в возрасте 5 лет. Ее первый авторский сборник был опубликован, когда девушке исполнилось 15. В 2008 году писатель Александр Житинский издал книгу стихов поэтессы – "Непоэмание".

Год спустя Полозковой присудили премию "Неформат" в номинации "Поэзия". В этом же году состоялись премьеры поэтических спектаклей по текстам Веры. Постановки можно было увидеть в столичном театре "Практика" и в пермском Театре нового времени "Сцена-Молот".

Полозкова и сама играет на сцене. С 2008 года девушка участвует в спектакле Георга Жено "Общество анонимных художников" – проект организован театром Йозефа Бойса и Театром.doc.