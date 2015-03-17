В феврале москвичи чаще всего брали в библиотеках книгу "50 оттенков серого"

Обложка книги "50 оттенков серого"

Роман Эрики Джеймс "50 оттенков серого" вошел в топ-10 популярных у москвичей библиотечных книг. Также в феврале горожане чаще всего брали в библиотеках произведения Захара Прилепина, Людмилы Улицкой, Дины Рубиной и Эриха Марии Ремарка. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского городского библиотечного центра.

После премьеры фильма "50 оттенков серого" 12 февраля читательский интерес к одноименному произведению Эрики Джеймс заметно возрос. Оно вошло в десятку популярных книг сразу в нескольких крупных окружных библиотеках, таких как библиотека №200 СВАО и библиотека №79 имени Лавренева ВАО.

"По итогам составления рейтинга, в библиотеке № 200 СВАО в тройку лидеров вошли произведения "Обитель" Захара Прилепина, "Детство 45-53: а завтра будет счастье" Людмилы Улицкой, "Русская канарейка" Дины Рубиной. Похожие читательские вкусы отмечены у посетителей библиотеки №160 ЮАО, а также Центральной библиотеки №197 им. А. Ахматовой в ЗАО", – сообщили агентству в пресс-службе.

Среди произведений Ремарка в рейтинг вошли "Три товарища" (Центральная библиотека №21 Северного округа), а также "Жизнь взаймы" (библиотека №160 ЮАО) и "Триумфальная арка" (библиотека №248 СЗАО).